صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أبرم النجم العالمي خابي لام صفقة تاريخية بلغت 900 مليون دولار، بعد بيع حصة رئيسية من شركته “ستيب ديستينكتيف ليميتد” لشركة في هونج كونج.



الصفقة تمنح الشركة المشترية حقوقًا تجارية حصرية لمدة ثلاث سنوات، بينما يحتفظ لام بنسبة 49%، ليواصل الإبداع في قلب العلامة التجارية.

يذكر أن خابي لام، المؤثر الشهير على تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي، اضطر إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد احتجازه بزعم تجاوز مدة تأشيرته، يعرف هذا المؤثر بمحتواه الفكاهي، الذي أثار بعضه جدلا واسعا.

نجم تيك توك الأكثر انتشارا يغادر الولايات المتحدة

وبمجرد انتشار خبر رحيل لام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب متابعوه عن صدمتهم ودعمهم لنجم مواقع التواصل الاجتماعي.

خابي لامي صانع محتوى سنغالي إيطالي، وُلد في السنغال في 9 مارس 2000، انتقلت عائلته إلى إيطاليا وهو في عامه الأول.

أصبح خابي لام صانع المحتوى الأكثر متابعة على تيك توك عالميا، حيث لديه أكثر من 162 مليون متابع هناك.

بدأ صعوده خلال جائحة كوفيد-19، حيث فقد وظيفته في مصنع بإيطاليا وبدأ في إنتاج فيديوهات تيك توك.