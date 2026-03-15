محافظ الغربية يتابع جهود الحملات التموينية بطنطا وبسيون ويعلن ضبط 18 شيكارة دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات رقابية مكثفة بدائرتي بندر طنطا ومركز ومدينة بسيون تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز وضبط المخالفات التموينية.

حملات تموينية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملات في بندر طنطا عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم بحوزة أحد متعهدي نقل الدقيق قبل بيعها في السوق السوداء، مع تحرير 11 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، إضافة إلى 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأنشطة الغذائية.

ضبط الدقيق المدعم

كما تمكنت حملة تموينية بمركز ومدينة بسيون من ضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود لوحة مواعيد تشغيل، و3 محاضر لعدم نظافة أواني العجين.

تحرير محاضر مخالفات

وبذلك بلغ إجمالي الكميات المضبوطة 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب تحرير 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية الدعم المخصص للمواطنين.