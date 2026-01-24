قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
تكنولوجيا وسيارات

أمريكا تستحوذ على تيك توك في صفقة تبلغ 65 مليار دولار

تيك توك
تيك توك
احمد الشريف

أعلنت منصة تيك توك يوم 24 يناير 2026 عن إتمام صفقة مع مستثمرين أمريكيين، مما يجعل الكيانات الأمريكية تمتلك أغلبية الأسهم في الشركة الأم بايت دانس، منهيةً بذلك الخلافات التنظيمية مع الحكومة الأمريكية.

إعلان الصفقة الرسمي

أكدت تيك توك في بيان رسمي نشرته على مدونتها إتمام الاتفاق مع مجموعة مستثمرين أمريكيين، يشمل BlackRock، General Atlantic، وSusquehanna، حيث سيمتلكون 51% من أسهم بايت دانس العالمية. يحتفظ الجانب الصيني بـ49% مع حقوق تشغيل التطبيق المستمر.

تفاصيل الصفقة المالية

بلغت قيمة الصفقة 65 مليار دولار، مع استثمار 40 مليار دولار نقدًا من المستثمرين الأمريكيين مقابل الأغلبية. 

تشمل الصفقة هيكلة جديدة للحوكمة تضمن اختيار مجلس إدارة أمريكي بنسبة 70%، مع رئيس تنفيذي أمريكي ومراجعة أمنية دورية من وزارة التجارة.

السياق التنظيمي والضغوط

جاءت الصفقة بعد حظر محتمل للتطبيق في يونيو 2025 بقانون PROTECT، الذي وافق عليه الكونجرس في أبريل 2025.

 توصلت تيك توك للاتفاق بعد مفاوضات استمرت 14 شهرًا مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، مُنهيةً تهديد فقدان 170 مليون مستخدم أمريكي.

ردود الفعل والتأثير المالي

رحّب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالصفقة، مُشيرًا إلى "حماية البيانات الأمريكية". 

ارتفعت أسهم BlackRock 3% في البورصة، بينما سجلت بايت دانس قيمة سوقية 320 مليار دولار بعد الصفقة. تستمر تيك توك في التشغيل العالمي دون تغيير في الخوارزميات.

التزامات الأمن والخصوصية

تُلزم الصفقة تيك توك بتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين في مراكز Oracle Cloud داخل الولايات المتحدة، مع تدقيق أمني ربع سنوي. 

يُشرف مجلس رقابة مستقل على تدفق البيانات، مع غرامات تصل لـ5 مليارات دولار عند الانتهاك.

تيك توك منصة تيك توك General Atlantic

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

الإيجار القديم

تحذير برلماني من تداعيات الإيجار القديم ومطالبة بمراجعة مدة الإخلاء

مجلس النواب

البرلمان يناقش شروطا جديدة للالتحاق بنقابة المهن الرياضية.. تفاصيل

مستقبل وطن

مستقبل وطن: عيد الشرطة ذكرى وطنية تجدد معاني التضحية وحماية الاستقرار

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد