أمريكا تستحوذ على تيك توك في صفقة تبلغ 65 مليار دولار

أعلنت منصة تيك توك يوم 24 يناير 2026 عن إتمام صفقة مع مستثمرين أمريكيين، مما يجعل الكيانات الأمريكية تمتلك أغلبية الأسهم في الشركة الأم بايت دانس، منهيةً بذلك الخلافات التنظيمية مع الحكومة الأمريكية.

إعلان الصفقة الرسمي

أكدت تيك توك في بيان رسمي نشرته على مدونتها إتمام الاتفاق مع مجموعة مستثمرين أمريكيين، يشمل BlackRock، General Atlantic، وSusquehanna، حيث سيمتلكون 51% من أسهم بايت دانس العالمية. يحتفظ الجانب الصيني بـ49% مع حقوق تشغيل التطبيق المستمر.

تفاصيل الصفقة المالية

بلغت قيمة الصفقة 65 مليار دولار، مع استثمار 40 مليار دولار نقدًا من المستثمرين الأمريكيين مقابل الأغلبية.

تشمل الصفقة هيكلة جديدة للحوكمة تضمن اختيار مجلس إدارة أمريكي بنسبة 70%، مع رئيس تنفيذي أمريكي ومراجعة أمنية دورية من وزارة التجارة.

السياق التنظيمي والضغوط

جاءت الصفقة بعد حظر محتمل للتطبيق في يونيو 2025 بقانون PROTECT، الذي وافق عليه الكونجرس في أبريل 2025.

توصلت تيك توك للاتفاق بعد مفاوضات استمرت 14 شهرًا مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، مُنهيةً تهديد فقدان 170 مليون مستخدم أمريكي.

ردود الفعل والتأثير المالي

رحّب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالصفقة، مُشيرًا إلى "حماية البيانات الأمريكية".

ارتفعت أسهم BlackRock 3% في البورصة، بينما سجلت بايت دانس قيمة سوقية 320 مليار دولار بعد الصفقة. تستمر تيك توك في التشغيل العالمي دون تغيير في الخوارزميات.

التزامات الأمن والخصوصية

تُلزم الصفقة تيك توك بتخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين في مراكز Oracle Cloud داخل الولايات المتحدة، مع تدقيق أمني ربع سنوي.

يُشرف مجلس رقابة مستقل على تدفق البيانات، مع غرامات تصل لـ5 مليارات دولار عند الانتهاك.