إلهام أبو الفتح
محافظات

مصرع شاب وإصابة شقيقه في تصادم موتوسيكل ونصف نقل بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وإصابة شقيقه بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث سير أسفل كوبري طما العلوي، بعدما اصطدم موتوسيكل كانا يستقلانه بسيارة نصف نقل، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل" وسيارة نصف نقل أسفل كوبري طما العلوي بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها شقيقان بسيارة نصف نقل أثناء سيرهما أسفل الكوبري.

ما أسفر عن مصرع الشاب جاد ش، 21 عامًا، ويقيم بقرية كوم العرب التابعة لدائرة المركز، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، كما أسفر الحادث عن إصابة شقيقه أحمد بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أن حالته الصحية استدعت تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحالته.

وتم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المارة والسيارات.

وبسؤال أهليته وعدد من شهود العيان، أفادوا بأن الحادث وقع نتيجة التصادم المفاجئ بين الدراجة البخارية والسيارة النصف نقل أثناء المرور أسفل الكوبري، ولم يوجهوا اتهامًا لأحد بالتسبب في وقوع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

الأهلي

أبرزها يد إنرامو.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترجي التونسي يوم الأحد؟

مودريتش

ميلان في مواجهة لاتسيو لمواصلة مطاردة صدارة الدوري الإيطالي

حنان مطاوع

حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد