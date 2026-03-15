مصرع شاب وإصابة شقيقه في تصادم موتوسيكل ونصف نقل بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وإصابة شقيقه بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث سير أسفل كوبري طما العلوي، بعدما اصطدم موتوسيكل كانا يستقلانه بسيارة نصف نقل، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل" وسيارة نصف نقل أسفل كوبري طما العلوي بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة بخارية كان يستقلها شقيقان بسيارة نصف نقل أثناء سيرهما أسفل الكوبري.

ما أسفر عن مصرع الشاب جاد ش، 21 عامًا، ويقيم بقرية كوم العرب التابعة لدائرة المركز، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، كما أسفر الحادث عن إصابة شقيقه أحمد بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أن حالته الصحية استدعت تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحالته.

وتم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المارة والسيارات.

وبسؤال أهليته وعدد من شهود العيان، أفادوا بأن الحادث وقع نتيجة التصادم المفاجئ بين الدراجة البخارية والسيارة النصف نقل أثناء المرور أسفل الكوبري، ولم يوجهوا اتهامًا لأحد بالتسبب في وقوع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.