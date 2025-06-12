أزمة تأشيرة.. ماذا حدث لأشهر تيكتوكر فى العالم؟

اضطر خابي لام، المؤثر الشهير على تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد احتجازه بزعم تجاوز مدة تأشيرته،يعرف هذا المؤثر بمحتواه الفكاهي، الذي أثار بعضه جدلا واسعا.

نجم تيك توك الأكثر انتشارا يغادر الولايات المتحدة

وبمجرد انتشار خبر رحيل لام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب متابعوه عن صدمتهم ودعمهم لنجم مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو خابي لام؟

خابي لامي صانع محتوى سنغالي إيطالي، وُلد في السنغال في 9 مارس 2000، انتقلت عائلته إلى إيطاليا وهو في عامه الأول.

أصبح خابي لام صانع المحتوى الأكثر متابعة على تيك توك عالميا، حيث لديه أكثر من 162 مليون متابع هناك.

بدأ صعوده خلال جائحة كوفيد-19، حيث فقد وظيفته في مصنع بإيطاليا وبدأ في إنتاج فيديوهات تيك توك.

فيديوهات خابي لام

تعرض فيديوهات خابي لام حلولا أبسط بتعبيرات جامدة، يستخدم خابي في حسه الفكاهي إيماءات مبالغ فيها بدلا من الكلمات.

هذا الأسلوب يتخطى حواجز اللغة بسهولة، حصل خابي على الجنسية الإيطالية عام ٢٠٢٢، وقبل ذلك، كان يحمل الجنسية السنغالية فقط، بالإضافة إلى تيك توك، يتعاون مع علامات تجارية عالمية مؤخرًا، شوهد نجم تيك توك وهو يحضر حفل ميت جالا ٢٠٢٥ في نيويورك.

ما هي بعض مقاطع الفيديو الأكثر شعبية لـ Lame؟

تُبرز فيديوهات خابي لامي الأكثر مشاهدة على تيك توك أسلوبه الكوميدي الصامت المميز ، يسخر فيديوه الأول، الذي حقق 353 مليون مشاهدة، من خدعة معقدة للغاية لتعديل مرآة سيارة جانبية - فهو ببساطة يعدل المرآة بشكل طبيعي، متبوعا بهز كتفيه الشهير "رافعًا يديه".

المقطع الثاني الأكثر شعبية (304.8 مليون مشاهدة) يسخر من شخص يقص شعره بعد أن علق في نافذة السيارة، حيث يرتدي خابي شعرا مستعارا لإظهار كيفية فتح الباب.

تتبع كل هذه الفيديوهات صيغته الناجحة، فضح الحيل الحياتية المعقدة بشكل سخيف دون كلمات، مع تعبيرات جامدة وحلول بسيطة.

مغادرة خابي لأمريكا

وكان قد غادر نجم "تيك توك" خابي لام الولايات المتحدة طوعا، بعد احتجازه من قبل سلطات الهجرة الأمريكية لمخالفته شروط التأشيرة التي دخل بموجبها٫في ظل تصاعد السياسات المشددة تجاه الهجرة في البلاد، وهو ما ألقى بظلاله حتى على أبرز المؤثرين في العالم.

تم احتجاز خابي لام يوم الجمعة الماضية في مطار هاري ريد الدولي، بحسب ما أكده متحدث رسمي باسم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأوضح المتحدث أن لام دخل الأراضي الأمريكية في 30 أبريل الماضي، لكنه تجاوز المدة المسموح بها وفقًا لنوع التأشيرة التي حصل عليها، وفقا لما ذكرته "أسوشيتد برس".