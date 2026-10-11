إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بعد حادث تصادم أعلى كوبري قها

نجح رجال المرور بمحافظة القليوبية في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها، عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أعلى كوبري قها، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

كان الحادث قد وقع أعلى كوبري قها، ما أدى إلى حدوث تكدسات مرورية بالطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، للعمل على رفع آثار التصادم وتجنيب السيارتين من الطريق، وتيسير حركة السيارات.

وتمكنت قوات المرور من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الحادث

شهد طريق مصر - الإسكندرية الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري قها بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

جاءت أسماء المتوفين كالتالي: هناء بدر عبد المقصود، 57 عامًا، من دار السلام بالقاهرة، سهام بدر عبد المقصود، 50 عامًا، من دار السلام بالقاهرة، وسجا محمود عاطف، 7 سنوات، من شبين الكوم، ورؤى وليد الشربيني، 22 عامًا، من قليوب.

أسماء المصابين:

عمر عماد سلطان، 20 عامًا، من القناطر الخيرية، زياد صلاح عبد، 19 عامًا، من الصف بالجيزة، وأشرف رضا الحنفي، 37 عامًا، من ميت غمر، وشهد شريف، 20 عامًا، من القناطر الخيرية، وفرح عماد رمضان، 20 عامًا، من القناطر الخيرية، ومحمد أحمد شنب، 19 عامًا، من منوفية، ومنة جمال إبراهيم، 28 عامًا، من شلقان، ورغدة محمد مصطفى، 28 عامًا، من شبين الكوم، وصفاء جبر، 30 عامًا، من الطالبية، ويوسف عبدالعزيز محمد، 20 عامًا، من أبو النمرس، وأمير عبد الفتاح عبد القفار، 33 عامًا، من المنوفية.

وقع الحادث أعلى كوبري قها، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.