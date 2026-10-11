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دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا، بعد مغرب اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، وهو الموافق 29 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية.

وأعلنت دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الأولى، وبذلك يكون اليوم الأحد هو المتمم لشهر ربيع الآخر، وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية.

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر جمادى الأولى

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولي لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولي لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

موعد بداية شهر جمادى الأولى فلكيا

وكشفت الحسابات الفلكية المعتمدة التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد ولادة هلال شهر جمادى الأولى، وموعد بدايته الفلكية.

وذكرت الحسابات الفلكية، أن بداية الشهر فلكياً وفقاً للحسابات، يُتوقع أن يكون غدا الإثنين هو أول أيام شهر جمادى الأولى رسمياً وفلكياً.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الإعلان الرسمي والنهائي عن بداية الشهور الهجرية يظل حكراً على دار الإفتاء المصرية، حيث يخرج البيان الرسمي مساء اليوم الأحد لإعلان نتيجة الرؤية الشرعية وما إذا كان الإثنين هو المتمم أو بداية الشهر الجديد.

أسماء الشهور الهجرية

1- محرّم: (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.

2- صفر: وهو ثانى الأشهر فى التاريخ الهجري، سمى صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أى تخلو من أهلها للحرب وقيل لأن العرب كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.

3- ربيع الأول: سمى بذلك لأن تسميته جاءت فى الربيع فلزمه ذلك الاسم.

4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.

5- جمادى الأولى: وهو خامس الأشهر فى التاريخ الهجري كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها فى الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهى مؤنثة النطق.

6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.

7- رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمى رجبا لترجيبهم الرّماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلون، وقيل: رجب أى توقف عن القتال، ويقال رجب الشىء أى هابه وعظمه.

8- شعبان: وهو ثامن الأشهر من التاريخ الهجري، لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء، وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أى تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.

9- رمضان: وهو شهر الصّوم عند المسلمين، سُمّى بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التى سمى فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.

10- شوال: وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت "أى نقصت وجف لبنها"، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.

11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى ذا القعدة لقعودهم فى رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.

12- ذو الحجة: وهو آخر الأشهر فى التاريخ الهجري، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، سمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج فى هذا الشهر.

دار الإفتاء رؤية الهلال شهر جمادى الأولى الشهور الهجرية رؤية هلال شهر جمادى الأولى رؤية الأهلة

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