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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر جمادى الأولى مساء اليوم

رؤية الهلال
رؤية الهلال
محمد شحتة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريًا، عقب غروب شمس اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، والذي يوافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريًا، وذلك لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد وفق الرؤية الشرعية للهلال.

ويأتي شهر جمادى الأولى في المرتبة الخامسة بين شهور السنة الهجرية، ويحمل اسمه دلالة تاريخية مرتبطة بالظروف المناخية التي صاحبت تسميته، إذ ارتبط اسم هذا الشهر وشهر جمادى الآخرة بشدة البرد وتجمد المياه خلال فصل الشتاء.

تسمية شهر جمادى الأولى

يرجع إطلاق اسم جمادى الأولى وجمادى الآخرة إلى عهد كلاب بن مرة، الجد الخامس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك نحو عام 412 ميلاديًا، وتشير الروايات إلى أن سبب التسمية يعود إلى تجمد المياه خلال الشهرين نتيجة شدة الصقيع والبرد القارس الذي كان يسود المنطقة في ذلك الوقت.

وكان العرب يطلقون اسم جمادى على فصل الشتاء بأكمله في بعض الأحيان، سواء وافق الشتاء هذين الشهرين أم جاء في أشهر أخرى، وهو ما يعكس طبيعة المناخ الذي ساد الجزيرة العربية قديمًا، خاصة في مناطقها الشمالية، حيث كانت درجات الحرارة تنخفض بصورة كبيرة خلال فصل الشتاء.

وتشير الروايات التاريخية إلى أن شدة البرد خلال فصل الشتاء كانت تصل إلى حد خطير، حتى إن بعض الناس كانوا يموتون بسبب زمهرير الشتاء، كما شهدت بلاد تيماء واقعة مناخية لافتة في شهر جمادى الأولى من عام 226 هجريًا، عندما تساقط البَرَد بحجم البيض، ما تسبب في وفاة عدد كبير من السكان، وفقًا لما ورد في الروايات التاريخية.

أسماء وترتيب الشهور الهجرية

1- محرّم: (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.

2- صفر: وهو ثانى الأشهر فى التاريخ الهجري، سمى صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أى تخلو من أهلها للحرب وقيل لأن العرب كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.

3- ربيع الأول: سمى بذلك لأن تسميته جاءت فى الربيع فلزمه ذلك الاسم.

4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.

5- جمادى الأولى: وهو خامس الأشهر فى التاريخ الهجري كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها فى الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهى مؤنثة النطق.

6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.

7- رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمى رجبا لترجيبهم الرّماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلون، وقيل: رجب أى توقف عن القتال، ويقال رجب الشىء أى هابه وعظمه.

8- شعبان: وهو ثامن الأشهر من التاريخ الهجري، لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء، وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أى تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.

9- رمضان: وهو شهر الصّوم عند المسلمين، سُمّى بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التى سمى فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.

10- شوال: وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت "أى نقصت وجف لبنها"، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.

11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى ذا القعدة لقعودهم فى رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.

12- ذو الحجة: وهو آخر الأشهر فى التاريخ الهجري، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، سمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج فى هذا الشهر.

دار الإفتاء رؤية الهلال هلال شهر جمادى الاولى شهر جمادى الاولى الشهور الهجرية

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