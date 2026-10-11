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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكل وسيارة سوزوكي بطوخ

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة سوزوكي، أمام كافتيريا القيصر بقرية إمياي التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين مستقلي المركبتين.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المصابين بينهم شخصان من قرية بلتان كانا يستقلان الدراجة النارية، بالإضافة إلى 3 أشخاص من قرية منشأة العمار كانوا يستقلون السيارة السوزوكي، وسائق السيارة من مدينة بنها.


وجارى متابعة تطورات الحادث والوقوف على الحالة الصحية للمصابين.
من ناحية اخرى نجح رجال المرور بمحافظة القليوبية في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قها، عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أعلى كوبري قها، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.
وكان الحادث قد وقع أعلى كوبري قها، ما أدى إلى حدوث تكدسات مرورية بالطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، للعمل على رفع آثار التصادم وتجنيب السيارتين من الطريق، وتيسير حركة السيارات.

القليوبية حادث تصادم طوخ أمن القليوبية سيارة سوزوكي

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