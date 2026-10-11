مكلفتش نفسك تبعت رسالة.. نجل نصر إبراهيم يثير الجدل بتعليق غامضة بعد وفاة والده

وجه هشام، نجل نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق، رسالة غامضة عقب إقامة عزاء والده، الذي أُقيم أمس السبت بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد من نجوم الرياضة لتقديم واجب العزاء.

وكتب هشام نصر إبراهيم عبر حسابه: «ده عم حربي جه يا راجل وإنت حتى مكلفتش نفسك تبعت رسالة حتى»، في رسالة أثارت التساؤلات حول الشخص الذي يقصده بكلماته.

ويُعرف عم حربي بأنه أحد كبار مشجعي النادي الأهلي، ما فتح الباب أمام التساؤلات بشأن هوية الشخص الذي وجه إليه هشام رسالته، دون أن يوضح المقصود منها بشكل مباشر.

وفاة نصر إبراهيم

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن وفاة نصر إبراهيم، نجم الفريق السابق، يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 67 عامًا.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «البقاء لله، وفاة الكابتن نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق.. رحمة الله عليه».

ويُعد نصر إبراهيم أحد أفراد الجيل الذهبي لنادي الزمالك في فترة الثمانينيات، وبدأ مشواره مع الفريق الأول في موسم 1977-1978، بعد تصعيده من فريق الشباب وهو دون الـ19 عامًا، واستمر داخل صفوف القلعة البيضاء لمدة 11 موسمًا.

وسجل نصر إبراهيم 28 هدفًا بقميص الزمالك، منها 19 هدفًا في الدوري المصري، و3 أهداف في كأس مصر، و6 أهداف في البطولات الأفريقية، من بينها أهداف بارزة أمام نكانا الزامبي والهلال السوداني وشبيبة القبائل الجزائري، وأسهم في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 1984.