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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول
موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول
عبد الفتاح تركي

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2027 في مصر يوم السبت 23 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2027، وفقًا للمواعيد الواردة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027، على أن يعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027.

ويزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي، بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والرغبة في تنظيم الإجازة والتعرف على مواعيد استئناف الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد.

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وتتضمن المواعيد الواردة بداية الإجازة يوم السبت 23 يناير 2027، ونهايتها يوم الخميس 4 فبراير 2027، بينما تبدأ الدراسة مجددًا يوم السبت 6 فبراير 2027، وتبلغ مدة الإجازة أسبوعين وفقًا للبيانات المعلنة في النص الأصلي.

وتساعد معرفة هذه المواعيد الطلاب وأسرهم على الاستعداد للامتحانات، وترتيب الأنشطة خلال الإجازة، والتخطيط للعودة إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مع ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية للتأكد من أي تحديثات قد تطرأ على الخريطة الزمنية.

ما مواعيد امتحانات الترم الأول 2027 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية؟

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 9 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 14 يناير 2027، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 16 يناير 2027، وتنتهي يوم الخميس 21 يناير 2027.

وتأتي هذه الامتحانات قبل بدء إجازة نصف العام، التي تنطلق يوم السبت 23 يناير 2027، وفقًا للمواعيد الواردة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027.

وتتمثل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الآتي.

امتحانات صفوف النقل: من السبت 9 يناير حتى الخميس 14 يناير 2027.

امتحانات الشهادة الإعدادية: من السبت 16 يناير حتى الخميس 21 يناير 2027.

بداية إجازة نصف العام: السبت 23 يناير 2027.

نهاية إجازة نصف العام: الخميس 4 فبراير 2027.

وتمثل معرفة مواعيد الامتحانات أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور، إذ تساعدهم على وضع خطة للمراجعة والاستعداد للاختبارات قبل بدء الإجازة، مع مراعاة الجداول التفصيلية التي تعلنها الجهات التعليمية المختصة لكل مرحلة دراسية.

إجازة نصف العام الدراسي

ما الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027 في المدارس؟

تتضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027 مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، وأيام الدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، إلى جانب مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والصف الثاني بكالوريا والثانوية العامة.

وبحسب البيانات الواردة، بدأت الدراسة يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا.

وفيما يلي أبرز مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

بداية العام الدراسي: السبت 12 سبتمبر 2026.

عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول: 93 يومًا.

بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل: 9 يناير 2027.

نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل: 14 يناير 2027.

بداية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول: 16 يناير 2027.

نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول: 21 يناير 2027.

بداية إجازة نصف العام: السبت 23 يناير 2027.

نهاية إجازة نصف العام: الخميس 4 فبراير 2027.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 6 فبراير 2027.

عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني: 90 يومًا.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 24 يونيو 2027.

وتوضح هذه المواعيد الإطار الزمني العام للدراسة والامتحانات خلال العام الدراسي، مع ضرورة الرجوع إلى الجداول التفصيلية الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة لمعرفة مواعيد الاختبارات الخاصة بكل صف دراسي.

متى تبدأ امتحانات الترم الثاني 2027؟

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت 22 مايو 2027، وتستمر حتى الخميس 27 مايو 2027، وفقًا للمواعيد الواردة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت 29 مايو 2027، وتنتهي يوم الخميس 3 يونيو 2027.

وتشمل المواعيد الواردة في الخريطة الزمنية ما يأتي.

امتحانات صفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني: من 22 مايو حتى 27 مايو 2027.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني: من 29 مايو حتى 3 يونيو 2027.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 24 يونيو 2027.

نهاية العام الدراسي وفق البيانات الواردة: الخميس 24 يونيو 2027.

ويحتاج الطلاب إلى متابعة الجداول التي تعلنها المدارس والجهات التعليمية المختصة لمعرفة ترتيب المواد ومواعيد كل امتحان، إذ توضح الخريطة الزمنية الإطار العام للمواعيد، بينما تحدد الجداول التفصيلية مواعيد الاختبارات الخاصة بكل مرحلة.

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ما مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة 2027؟

تتضمن الخريطة الزمنية الواردة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والصف الثاني بكالوريا والثانوية العامة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على الفترات المحددة للاختبارات النهائية خلال العام الدراسي 2026-2027.

وتبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية يوم 29 مايو 2027، وتستمر حتى 10 يونيو 2027، بينما تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا يوم 12 يونيو 2027، وتنتهي يوم 22 يونيو 2027.

أما امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، فمن المقرر أن تبدأ يوم 26 يونيو 2027، وتستمر حتى 21 يوليو 2027، وفقًا للمواعيد المذكورة في النص الأصلي.

وتتمثل مواعيد الامتحانات في الآتي.

امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية: من 29 مايو حتى 10 يونيو 2027.

امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا: من 12 يونيو حتى 22 يونيو 2027.

امتحانات الدور الأول للثانوية العامة: من 26 يونيو حتى 21 يوليو 2027.

وتكتسب هذه المواعيد أهمية خاصة للطلاب المقبلين على الامتحانات النهائية، إذ تساعدهم على تنظيم خطط الاستعداد والمراجعة، مع أهمية متابعة أي بيانات رسمية تتعلق بالجداول التفصيلية أو التعديلات المحتملة.

كم تبلغ رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2027؟

يبلغ إجمالي رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027 نحو 158 جنيهًا عن كل مرة يتقدم فيها الطالب لأداء الامتحان، بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل طباعة وتحرير الشهادة الإعدادية العامة الدائمة، المعروفة باسم الشهادة الكرتونية، وفقًا للبيانات الواردة في النص الأصلي.

وتتوزع الرسوم المذكورة على النحو الآتي.

10 جنيهات: رسم امتحان إضافي.

148 جنيهًا: مقابل الخامات والمستلزمات وخدمات الامتحانات.

100 جنيه: مقابل طباعة وتحرير الشهادة الإعدادية الكرتونية.

وبذلك، يبلغ إجمالي رسوم التقدم للامتحان 158 جنيهًا عن كل مرة يتقدم فيها الطالب لأداء الامتحان، بينما تضاف إليها رسوم قدرها 100 جنيه مقابل طباعة وتحرير الشهادة الإعدادية الكرتونية.

وينبغي لأولياء الأمور والطلاب مراجعة التعليمات الرسمية الخاصة بالتقدم للامتحانات للتأكد من الرسوم المعتمدة وإجراءات السداد والمستندات المطلوبة، قبل إتمام إجراءات التسجيل.

ما أهم المعلومات عن إجازة نصف العام 2027؟

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 23 يناير 2027، وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير 2027، ويعود الطلاب إلى الدراسة يوم السبت 6 فبراير 2027، وفقًا للمواعيد الواردة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 9 يناير 2027، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 16 يناير 2027، وتستمر حتى 21 يناير 2027، قبل انطلاق الإجازة.

كما تتضمن الخريطة الزمنية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والصف الثاني بكالوريا والثانوية العامة، إلى جانب رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

زيارة التلاميذ

وتظل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة ضرورية للتأكد من المواعيد النهائية، خصوصًا عند نشر الجداول التفصيلية للامتحانات أو صدور أي تعديلات على الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

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