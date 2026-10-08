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موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد امتحانات الترم الأول 2027 لطلاب المدارس ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنه

موعد امتحانات الترم الأول 2027 لصفوف النقل 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان موعد امتحانات الترم الأول 2027 لصفوف النقل في المدارس بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 سيكون اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027

موعد امتحانات الترم الأول 2027 الشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الأول 2027 الشهادة الإعدادية ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 سيكون خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

جدول امتحانات الترم الأول 2027 

ويتولى المحافظين مع مديري مديريات التربية والتعليم إعتماد وإعلان جدول امتحانات الترم الأول 2027 جميع المحافظات ، وذلك مع الإلتزام التام بالمواعيد التي أقرتها رسميا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 المعتمدة من وزير التربية والتعليم .

امتحانات الترم الأول 2027 .. الأسئلة من التقييمات و الكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انضباط الامتحانات جزء أساسي من جودة العملية التعليمية ، مؤكدًا أهمية أن تستند أسئلة الامتحانات النهائية إلى التقييمات التي يتم تنفيذها داخل الفصل، ومحتوى الكتاب المدرسي، والنماذج الاسترشادية المعتمدة، بما يضمن قياس نواتج التعلم الفعلية للطلاب.

موعد اجازة نصف العام 2027 

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد اجازة نصف العام 2027 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، أن يكون موعد اجازة نصف العام 2027  اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027 ، وهو ما يعني أن  إجازة نصف العام 2027 مدتها أسبوعين فقط .

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