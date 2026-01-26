قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أصدرت هيئات تنظيم الطيران الأوروبية تحذيرات جديدة لشركات الطيران تدعوها إلى تجنب التحليق في أجواء الشرق الأوسط في الوقت الراهن، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر سوء تحديد الهوية داخل منطقة معلومات الطيران في طهران.

وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي نشرة معلومات مناطق النزاع (CZIB 2026-02)، أوصت فيها بشكل صريح بعدم تنفيذ أي رحلات داخل منطقة معلومات الطيران الإيرانية (OIIX) على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران. كما شددت النشرة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر في الأجواء المجاورة، خصوصًا في المناطق القريبة من القواعد العسكرية الأمريكية، مع متابعة مستمرة للتحديثات الملاحية الإقليمية وخطط الطوارئ. ويسري العمل بهذه التوصيات حتى 16 فبراير 2026 ما لم يتم تعديلها قبل ذلك.

هذا التحذير لا يعني إغلاق مطار بعينه، بل ينعكس على شبكة النقل الجوي كاملة. فإلغاء ممر جوي رئيسي يدفع شركات الطيران إلى تحويل مساراتها إلى طرق أطول، ما يزيد مدة الرحلات ويؤدي إلى اضطرابات في الجداول اليومية. ويظهر ذلك في شكل تأجيلات في مواعيد الإقلاع، وفترات انتظار أطول بسبب تأخر الرحلات القادمة، وإلغاءات عرضية عندما يتعذر التزام الطائرات وأطقمها بالتسلسل التشغيلي.

ووفقا للتقارير فإن الأكثر تأثرا هم المسافرون بين أوروبا وكل من الخليج والهند وآسيا الوسطى، حيث تمر مسارات عديدة تقليديًا عبر الأجواء الإيرانية. وتشمل الشبكة المتأثرة رحلات تعبر مراكز محورية كبرى مثل لندن هيثرو، فرانكفورت، إسطنبول، دبي، الدوحة، ونيودلهي، حيث قد يؤدي تأخير بسيط إلى تفويت رحلات الربط، خصوصًا إذا كانت الأخيرة في اليوم.

كما قد تمتد الآثار إلى قطاع الشحن الجوي، إذ تؤدي المسارات الأطول إلى استهلاك وقود أكبر وتقليص الحمولة المتاحة، إلى جانب إعادة توزيع عمليات الشحن عبر محاور ومواعيد مختلفة. ويحذر خبراء المخاطر في القطاع من أن الرحلات ذات المواعيد النهائية الصارمة — مثل رحلات السفن السياحية أو المناسبات — تبقى الأكثر عرضة لتحول تأخير ساعة واحدة إلى يوم كامل من الاضطراب.

الولايات المتحدة وإيران هيئات تنظيم الطيران الأوروبية شركات الطيران المجال الجوي الإيراني وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أجواء الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

الدكتور رضا فرحات استاذ العلوم السياسية ومحافظ الاسكندرية الأسبق،

استاذ علوم سياسية: المعارضة في 2011 كانت ضعيفة.. والتعديدة الحزبية مقيدة

ماجي بوغصن

مي عمر ومنى زكي| ماجي بو غصن تكشف عن الفنانات المصريات الأقرب لقلبها

أسرة السيدة هناء

ربته فأهداها الموت.. تفاصيل مأساوية في مقتل هناء على يد ابن شقيقها ببولاق الدكرور

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد