أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم .. تسود حالة من الترقب والحذر في سوق الصاغة المصري مع بداية تعاملات الاثنين 26 يناير 2026 بالتزامن مع متابعة واسعة من المستثمرين والأفراد الراغبين في الادخار لتحركات أسعار الذهب وخصوصًا سبائك الذهب وزن 10 و20 جرام والتي باتت تمثل خيارًا مفضلًا لشريحة كبيرة من المتعاملين نظرًا لقدرتها على الجمع بين سهولة التسييل والحفاظ على قيمة الأموال في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ترقب في سوق الذهب قبل التعاملات

يشهد السوق المحلي حالة من الانتظار الحذر قبل انطلاق التعاملات اليومية مع تسجيل مستويات سعرية مرتفعة للذهب خلال الساعات الآتية وهو ما يدفع الكثيرين لمتابعة الأسعار بشكل لحظي سواء بغرض الشراء أو اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في ظل التذبذبات المتوقعة.

ارتفاع عيار 24 يدعم قفزة السبائك

مع وصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستويات قياسية جديدة اليوم انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على أسعار سبائك الذهب المختلفة حيث سجلت السبائك قفزة ملموسة مدفوعة بارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى جانب المخاوف المرتبطة بتقلبات التضخم وتأثيرها على أدوات الادخار التقليدية.

أسعار سبائك الذهب في السوق المصري

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلي اليوم تحركات واضحة بالتزامن مع صعود السعر العالمي حيث سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام اليوم 7814 جنيهًا وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للذهب في التعاملات الأخيرة.

كما سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام اليوم 19347.50 جنيه ليواصل الارتفاع مع زيادة الإقبال على الأوزان الصغيرة التي تناسب صغار المستثمرين.

وبلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات اليوم 38570 جنيهًا في ظل الطلب المتزايد على هذا الوزن الذي يحقق توازنًا بين السعر وإمكانية إعادة البيع بسهولة.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات اليوم 77110 جنيهًا وهو من الأوزان الأكثر تداولًا بين المستثمرين الباحثين عن ادخار متوسط الحجم مع الحفاظ على قيمة رأس المال.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما

وصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما اليوم إلى 154180 جنيهًا مدعومًا بالارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب عيار 24 ما جعل هذا الوزن محط اهتمام من يسعون لتوظيف مبالغ أكبر نسبيًا في الذهب.

أسعار السبائك الأكبر وزنًا

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم 385300 جنيه ليعكس استمرار الطلب على السبائك الكبيرة من قبل المستثمرين طويلي الأجل.

كما سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام اليوم 770400 جنيه وهو ما يؤكد التأثير المباشر لارتفاع سعر الجرام على الأوزان الثقيلة داخل السوق.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية استقرارًا نسبيًا عند مستويات مرتفعة حيث سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 7685.75 جنيه للبيع و7651.5 جنيه للشراء وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر تأثرًا بالتحركات العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة 7045.25 جنيه للبيع و7013.75 جنيه للشراء ليظل العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين في السوق المحلي.

أما سعر الذهب عيار 18 فقد بلغ اليوم 5764.25 جنيه للبيع و5738.5 جنيه للشراء ويعد هذا العيار خيارًا مناسبًا لبعض الفئات نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 4483.25 جنيه للبيع و4463.25 جنيه للشراء ليحافظ على مستوياته ضمن نطاق محدود.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 53800 جنيه للبيع وهو ما يعكس الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب مع ارتباط الجنيه الذهب بسعر عيار 21 بشكل مباشر.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي سجل سعر الذهب نحو 4987.65 دولار ما دعم ارتفاع الأسعار محليًا وأسهم في زيادة تكلفة السبائك والعيارات المختلفة داخل السوق المصري.

قراءة في اتجاهات السوق

تعكس الأسعار المسجلة اليوم استمرار حالة الصعود في سوق الذهب المحلي والعالمي وهو ما يعزز من توجهات المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق المالية.