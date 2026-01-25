سعر الذهب في السعودية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 600.75 ريال سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 550.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 525.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 450.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 350.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 300.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 18685 ريالا سعوديا.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 4205.25 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4982.41 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.