شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
اقتصاد

سعر الذهب في السعودية خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد

سعر الذهب في السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 600.75 ريال سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 550.75 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 525.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 450.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 350.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت إلى نحو 300.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 18685 ريالا سعوديا.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 4205.25 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4982.41 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
اسعار ياميش رمضان
صحة الشرقية
بوستر مسلسل التمثيلية
