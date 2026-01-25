قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

عبد العزيز جمال

بعدما قفزت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بموجة طلب محلية شرسة على المعدن النفيس، لتشتعل التساؤلات مجددا حول أفضل خيارات الاستثمار والادخار.. هل الجنيه الذهب هو الرهان الرابح أم أن المشغولات الذهبية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها؟.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

قفزة مفاجئة في أسعار الذهب 

شهدت أسعار الذهب اليوم في السوق ارتفاعا لافتا، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيها دفعة واحدة، في تحرك صعودي قوي جاء على الرغم من توقف التداولات في البورصات العالمية، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي المتزايد على الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة الترقب وعدم اليقين.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات مرتفعة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7691 جنيها، فيما سجل عيار 21 نحو 6730 جنيها، وعيار 18 حوالي 5768 جنيها، بينما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 53840 جنيها، في واحدة من أعلى المستويات السعرية التي يشهدها السوق.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

لماذا ارتفعت أسعار الذهب محليا رغم توقف البورصات؟

من جانبه، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب في مصر شهد خلال الأسبوع الماضي قفزة سعرية قوية وغير مسبوقة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 522 جنيها خلال أسبوع واحد فقط، محققا زيادة بنسبة 8.5%، في انعكاس مباشر للارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب على المستوى العالمي.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 6153 جنيها للجرام، قبل أن يسجل قمة تاريخية جديدة عند 6680 جنيها للجرام، ثم يغلق التعاملات قرب مستوى 6675 جنيها، مؤكدا أن هذه المستويات تعد الأعلى في تاريخ سوق الذهب المصري على الإطلاق.

الذهب العالمي هو المحرك الأساسي

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب محليا يرجع بالأساس إلى القفزات المتتالية في سعر أونصة الذهب العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما جعل حركة التسعير داخل السوق تعتمد بشكل شبه كامل على الأداء العالمي للذهب، دون وجود مؤثرات داخلية ضاغطة.

وأكد أن السوق بات شديد الحساسية لأي تحركات عالمية في أسعار الذهب، خاصة مع زيادة اعتماد المستثمرين والمواطنين على الذهب كأداة ادخار وتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

صعود الذهب عالميا 

وعلى الصعيد العالمي، أوضح واصف أن الذهب واصل صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل مستويات تاريخية جديدة، مدعوما بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب تراجع أداء الدولار الأمريكي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

وأضاف أن اقتراب سعر الذهب العالمي من المستوى النفسي البالغ 5000 دولار للأونصة جاء نتيجة اختراقه عدة مستويات مقاومة مهمة، مدعوما بتوقعات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار لجوء المستثمرين حول العالم إلى أدوات التحوط في ظل المخاطر السياسية والاقتصادية المتزايدة.

الجنيه الذهب أم المشغولات.. أيهما أفضل للاستثمار؟

وفيما يتعلق بالمفاضلة بين الاستثمار في الجنيه الذهب أو المشغولات الذهبية، حسم رئيس شعبة الذهب الجدل، مؤكدا أن الجنيه الذهب يعد الخيار الأفضل للادخار والاستثمار، نظرا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات، فضلا عن سهولة إعادة بيعه، وارتباط سعره المباشر بتحركات الذهب العالمية دون خصومات مؤثرة.

وأوضح أن الجنيه الذهب يمنح المستثمر فرصة الاستفادة الكاملة من أي صعود في أسعار الذهب، دون خسائر ناتجة عن المصنعية أو تكاليف التشغيل، ما يجعله الخيار الأنسب للراغبين في الاستثمار قصير أو متوسط الأجل.

المشغولات الذهبية.. زينة أكثر منها استثمار

وفي المقابل، أشار واصف إلى أن المشغولات الذهبية تظل مناسبة بشكل أكبر لأغراض الزينة أو الاحتفاظ طويل الأجل، إلا أن ارتفاع تكلفة المصنعية، وخصم جزء منها عند إعادة البيع، يقللان من جدواها الاستثمارية مقارنة بالجنيه الذهب، خاصة في ظل التقلبات السعرية السريعة التي يشهدها السوق.

وأكد أن شراء المشغولات بهدف الاستثمار يتطلب فترة احتفاظ طويلة حتى يتمكن المشتري من تعويض تكلفة المصنعية وتحقيق عائد حقيقي.

مستقبل أسعار الذهب في مصر.. إلى أين؟

وشدد رئيس الشعبة على أن السوق المصري سيظل مرتبطا بشكل وثيق بحركة الذهب العالمي خلال الفترة المقبلة، مع توقع استمرار التقلبات السعرية، مشيرا إلى أن بقاء العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الداعمة قد يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

