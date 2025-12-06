رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد فرع شمال الخانكة ويشدد على جاهزية المحطات لفصل الشتاء

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم جولة ميدانية لفرع شمال الخانكة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.



وبدأت الجولة بتفقد ديوان عام الفرع، حيث عقد المهندس فودة اجتماعًا مع مديرى الفرع ونوابهم، ناقش خلاله خطط العمل الحالية، وآليات رفع كفاءة التشغيل، وأوجه تحسين مستوى الخدمة، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة والانضباط في تنفيذ المهام اليومية. كما استمع لعدد من المقترحات والملاحظات من العاملين، موجها بدعم الكفاءات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

الصيانة الدورية

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة محطة الرفع الرئيسية بمدينة الخانكة، واطلع على إجراءات التشغيل والصيانة الدورية، ووقف على مدى جاهزية المعدات والعمالة للتعامل مع متغيرات فصل الشتاء.



وشدد على ضرورة رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية وحدات الطوارئ، ومراجعة منظومة التصريف والاستعداد الكامل لمواجهة أى تجمعات مياه محتملة نتيجة الأمطار.



وأكد المهندس فودة أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية طوال موسم الشتاء، مع تكثيف الأعمال الاستباقية ورفع كفاءة المعدات والمحطات، حفاظًا على استقرار الخدمة للمواطنين.