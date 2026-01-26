قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
اقتصاد

الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب قفزة غير مسبوقة بعدما تجاوزت حاجز 5 آلاف دولار للأونصة، لتواصل مكاسبها القياسية في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية.

5 آلاف دولار للأونصة

وجاء هذا الارتفاع مدفوع بتنامي الخلافات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جزيرة جرينلاند، وهو ما عزز حالة القلق وعدم اليقين، ودعم الطلب على الذهب خلال العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات السياسية والمالية.

وحقق الذهب مكاسب قوية بلغت نحو 64% منذ بداية عام 2025، مستفيدًا من توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير، إلى جانب الزيادة المستمرة في مشتريات البنوك المركزية، حيث واصلت الصين تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي في ديسمبر، فضلًا عن التدفقات القياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس.

أسعار سبائك الذهب في مصر 

وكان قد شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر أمس تحركات واضحة بالتزامن مع صعود السعر العالمي حيث سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام اليوم 7814 جنيهًا وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للذهب في التعاملات الأخيرة.

كما سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام اليوم 19347.50 جنيه ليواصل الارتفاع مع زيادة الإقبال على الأوزان الصغيرة التي تناسب صغار المستثمرين.

وبلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات اليوم 38570 جنيهًا في ظل الطلب المتزايد على هذا الوزن الذي يحقق توازنًا بين السعر وإمكانية إعادة البيع بسهولة.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

الدكتور رضا فرحات استاذ العلوم السياسية ومحافظ الاسكندرية الأسبق،

استاذ علوم سياسية: المعارضة في 2011 كانت ضعيفة.. والتعديدة الحزبية مقيدة

ماجي بوغصن

مي عمر ومنى زكي| ماجي بو غصن تكشف عن الفنانات المصريات الأقرب لقلبها

أسرة السيدة هناء

ربته فأهداها الموت.. تفاصيل مأساوية في مقتل هناء على يد ابن شقيقها ببولاق الدكرور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

