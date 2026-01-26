الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة

سجلت أسعار الذهب قفزة غير مسبوقة بعدما تجاوزت حاجز 5 آلاف دولار للأونصة، لتواصل مكاسبها القياسية في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية.

5 آلاف دولار للأونصة

وجاء هذا الارتفاع مدفوع بتنامي الخلافات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جزيرة جرينلاند، وهو ما عزز حالة القلق وعدم اليقين، ودعم الطلب على الذهب خلال العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات السياسية والمالية.

وحقق الذهب مكاسب قوية بلغت نحو 64% منذ بداية عام 2025، مستفيدًا من توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير، إلى جانب الزيادة المستمرة في مشتريات البنوك المركزية، حيث واصلت الصين تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي في ديسمبر، فضلًا عن التدفقات القياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس.

أسعار سبائك الذهب في مصر

وكان قد شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر أمس تحركات واضحة بالتزامن مع صعود السعر العالمي حيث سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام اليوم 7814 جنيهًا وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للذهب في التعاملات الأخيرة.

كما سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام اليوم 19347.50 جنيه ليواصل الارتفاع مع زيادة الإقبال على الأوزان الصغيرة التي تناسب صغار المستثمرين.

وبلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات اليوم 38570 جنيهًا في ظل الطلب المتزايد على هذا الوزن الذي يحقق توازنًا بين السعر وإمكانية إعادة البيع بسهولة.