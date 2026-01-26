رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

طرحت شركة Sproduction للمنتجة سالى والى البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب بطولة نيللي كريم، والذي ستنافس به في موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، حيث يركز على العلاقات العائلية بتفاصيلها المعقدة، في تجربة ينتظر أن تحجز مكانها بقوة ضمن سباق الدراما الرمضانية.

ابطال مسلسل على قد الحب

"على قد الحب" بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي وميمي جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني ويوسف حشيش وآية سليم، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.