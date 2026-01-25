إطلاق تحديث جديد لمنصة التوعية الأمنية المؤتمتة |تفاصيل

شهدت منصة التوعية الأمنية المؤتمتة إطلاق تحديث جديد يضيف دعماً كاملاً لصيغة الملفات PDF ومعيار SCORM، وهو المعيار المعتمد لنشر وإدارة محتوى التعليم الإلكتروني، بما يتيح للمؤسسات تطوير برامج تدريبية في مجال الأمن السيبراني تتوافق مع بنيتها التحتية ومستوى المخاطر والسياسات الداخلية المعمول بها.

ويتيح التحديث للمؤسسات الاستفادة من محتوى تدريبي متخصص ومحاكاة هجمات التصيد الاحتيالي، إلى جانب إمكانية إنشاء برامج توعية مخصصة تعكس طبيعة التهديدات السيبرانية التي تواجهها كل جهة. وتشير دراسات حديثة إلى أن العامل البشري ما زال من أبرز أسباب الحوادث السيبرانية، في ظل توقعات بزيادة فاعلية هجمات الهندسة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة مع توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يعالج التحديث عدداً من التحديات التشغيلية المرتبطة بإدارة التدريب، من بينها تقليل الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية، وخفض الوقت والجهد اللازمين لإدارة البرامج التدريبية، والحد من مخاطر عدم الامتثال التنظيمي. ويتيح دعم معيار SCORM تحميل الموارد التعليمية الحالية وإدارتها وتتبعها من داخل المنصة، بما يسمح بإعادة استخدام المحتوى التدريبي السابق دون الحاجة إلى إعادة تطويره، إلى جانب تسريع تنفيذ البرامج التدريبية باستخدام ملفات PDF سهلة الإعداد.