وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

كشف الكابتن أحمد عطا، المدير الفني لمركز شباب منشية البكاري، عن تفاصيل صادمة حول الساعات الأخيرة في حياة لاعبه الشاب لؤي رجب، الذي توفي عن عمر 20 عامًا متأثرًا بإصابته داخل الملعب.

وأكد عطا، في مداخلة مؤثرة مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور، أن اللاعب كان موهبة واعدة من “نوعية الحريفة”، مشبهًا إياه بنجوم كبار مثل بن شرقي وكهربا.

تحام طبيعي وبداية الأزمة

وأوضح المدير الفني، أن الواقعة بدأت بالتحام طبيعي في الدقيقة 25 من مباراة فريقه أمام الشيخ زايد، حين ارتقى اللاعب للكرة واصطدم بحارس المرمى دون أي تعمد. وأضاف: “لا الحارس قاصد ولا فيه أي شبهة عنف”. وبعد السقوط، كان لؤي واعيًا ويشكو فقط من آلام في البطن، ما دفع الجهاز الإداري لنقله إلى مستشفى زايد التخصصي.

تشخيص أولي يطمئن الجميع

بحسب عطا، أظهرت الفحوصات والأشعة في المستشفى الأولى أن حالة اللاعب مستقرة، وأنه يعاني فقط من كدمة قوية في البطن، دون وجود إصابات خطيرة. وبناءً على ذلك، غادر اللاعب المستشفى متجهًا إلى منزل أحد زملائه للراحة.

تدهور مفاجئ ونقل متكرر

لكن الأمور انقلبت سريعًا، حيث تدهورت حالة لؤي بشكل مفاجئ، واشتكى من آلام حادة قبل أن يتصل بوالده قائلاً: “يا بابا أنا بموت”. تم نقله إلى مستشفى ثانية غير مجهزة بالأشعة اللازمة، ثم إلى مستشفى ثالثة بالعباسية، وسط حالة من القلق والترقب.

نزيف داخلي محتمل وغموض مستمر

يرجح الكابتن أحمد عطا أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف داخلي بطيء لم يظهر في الفحوصات الأولى، موضحًا أن تأخر اكتشافه ربما أدى إلى تدخل جراحي متأخر.

واختتم حديثه بحزن بالغ: “الولد كان هيبقى في حتة تانية… ما تعزش على اللي خلقه”، مؤكدًا أن التفاصيل الطبية الدقيقة لا تزال غير واضحة، في ظل غياب معلومات كاملة سوى ما لدى والد اللاعب.



