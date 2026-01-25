تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات ، التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من خلال التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو السيدان أو الهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، والتي تشكل أهمية كبيرة في معادلة العملية الشرائية بين الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تنتمي ميتسوبيشي اتراج إلى فئة السيدان، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي بنقال سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وبسعر يتراوح بين 645,000 و795,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

زودت سوزوكي ديزاير بمحرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 829,900 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تستمد السيارة نيسان سنترا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

تستمد السيارة ميتسوبيشي ميراج أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 100 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية بلغت 76 حصانا، وتقدم السيارة بسعر 755,000 جنيه.