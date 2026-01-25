قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات ، التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من خلال التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو السيدان أو الهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، والتي تشكل أهمية كبيرة في معادلة العملية الشرائية بين الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية.

ميتسوبيشي اتراج

تنتمي ميتسوبيشي اتراج إلى فئة السيدان، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

نيسان صني

تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي بنقال سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وبسعر يتراوح بين 645,000 و795,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

زودت سوزوكي ديزاير بمحرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 829,900 جنيه.

نيسان سنترا

تستمد السيارة نيسان سنترا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

تستمد السيارة ميتسوبيشي ميراج أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 100 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية بلغت 76 حصانا، وتقدم السيارة بسعر 755,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أرخص السيارات

