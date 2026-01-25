قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة.. صور ومواصفات

أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة
أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كرايسلر فوياجر، وهوندا سيفيك، ودايو ماتيز، وسكودا فيليشيا، وفيات شاهين .

كرايسلر فوياجر موديل 1998

تستمد سيارة كرايسلر فوياجر موديل 1998 قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كرايسلر فوياجر موديل 1998

تباع سيارة كرايسلر فوياجر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 1993

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هوندا سيفيك موديل 1993

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو ماتيز موديل 2002

تنقل قوة سيارة دايو ماتيز موديل 2002 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 800 سي سي، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو ماتيز موديل 2002

يصل سعر سيارة دايو ماتيز موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا فيليشيا موديل 1998

تمكنت سيارة سكودا فيليشيا موديل 1998 من قطع مسافة 1000 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا موديل 1998

تأتي سيارة سكودا فيليشيا موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

فيات شاهين موديل 1999

تباع سيارة فيات شاهين موديل 1999 داخل سوق السيارات باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات شاهين موديل 1999

يبلغ سعر سيارة فيات شاهين موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بـ 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

