أرخص 5 سيارات هاتشباك مستعملة.. صور ومواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كرايسلر فوياجر، وهوندا سيفيك، ودايو ماتيز، وسكودا فيليشيا، وفيات شاهين .

تستمد سيارة كرايسلر فوياجر موديل 1998 قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة كرايسلر فوياجر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة دايو ماتيز موديل 2002 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 800 سي سي، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة دايو ماتيز موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة سكودا فيليشيا موديل 1998 من قطع مسافة 1000 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة سكودا فيليشيا موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

تباع سيارة فيات شاهين موديل 1999 داخل سوق السيارات باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة فيات شاهين موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بـ 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .