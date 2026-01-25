سكودا تقدم كوشاك 2026 فيس ليفت عالميًا.. صور

كشفت سكودا عن إطلاق النسخة المحدّثة من طراز كوشاك لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV على المستوى العالمي.

وتأتي النسخة الجديدة من سكودا كوشاك بتعديلات في ليفت، مع ترقيات جديدة تتعلق بناقل السرعات، منها ناقل السرعات الأوتوماتيكي، صاحب الـ 8 نقلات.

سكودا كوشاك 2026

تصميم سكودا كوشاك 2026

تحمل كوشاك 2026 الفيس ليفت هوية رياضية، مع شبكة أمامية باللون الأسود تحتوي على مقاطع طولية، ومصابيح LED نهارية حادة الشكل، وشبكة سفلية متعددة الفتحات الهوائية.

تم تجهيز السيارة سكودا كوشاك 2026 بعجلات رياضية قياس 17 بوصة تجمع بين اللونين الفضي والأسود، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ما يعكس طابع SUV عملي مع لمسة رياضية واضحة.

سكودا كوشاك 2026

خيارات المحركات لسيارة سكودا كوشاك 2026

تتوفر السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1.0 لتر مزوّد بشاحن توربيني، يولد قوة 115 حصان وعزم دوران يبلغ 178 نيوتن متر، مرتبط بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما تقدم سكودا خيارًا بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل سرعات مزدوج القابض بسبع سرعات.

تجهيزات سكودا كوشاك 2026

تضم المقصورة الداخلية للسيارة سكودا كوشاك 2026 شاشة وسطية قياس 10.1 بوصة وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى مقاعد أنيقة مزودة بخاصية التدليك والتبريد مع التحكم في أوضاع الجلوس كهربائيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الأوامر الصوتية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام صوتي متطور.

سكودا كوشاك 2026

وحرصت سكودا على تعزيز معايير السلامة، فزودت كوشاك 2026 بمجموعة شاملة من الوسائد الهوائية، وحساسات للركن، وكاميرا خلفية لمساعدة السائق، إلى جانب أنظمة مساعدة متقدمة لضمان تجربة قيادة آمنة ومريحة، كما تم تصميم السيارة بخمس أبواب مع مساحة تخزين خلفية مرنة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والرحلات اليومية.