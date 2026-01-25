سكودا تقدم كوشاك 2026 فيس ليفت عالميًا.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
كشفت سكودا عن إطلاق النسخة المحدّثة من طراز كوشاك لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV على المستوى العالمي.

وتأتي النسخة الجديدة من سكودا كوشاك بتعديلات في ليفت، مع ترقيات جديدة تتعلق بناقل السرعات، منها ناقل السرعات الأوتوماتيكي، صاحب الـ 8 نقلات.

تصميم سكودا كوشاك 2026

تحمل كوشاك 2026 الفيس ليفت هوية رياضية، مع شبكة أمامية باللون الأسود تحتوي على مقاطع طولية، ومصابيح LED نهارية حادة الشكل، وشبكة سفلية متعددة الفتحات الهوائية.

تم تجهيز السيارة سكودا كوشاك 2026 بعجلات رياضية قياس 17 بوصة تجمع بين اللونين الفضي والأسود، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ما يعكس طابع SUV عملي مع لمسة رياضية واضحة.

خيارات المحركات لسيارة سكودا كوشاك 2026

تتوفر السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1.0 لتر مزوّد بشاحن توربيني، يولد قوة 115 حصان وعزم دوران يبلغ 178 نيوتن متر، مرتبط بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 سرعات، كما تقدم سكودا خيارًا بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 150 حصان وناقل سرعات مزدوج القابض بسبع سرعات. 

تجهيزات سكودا كوشاك 2026

تضم المقصورة الداخلية للسيارة سكودا كوشاك 2026 شاشة وسطية قياس 10.1 بوصة وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مع فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى مقاعد أنيقة مزودة بخاصية التدليك والتبريد مع التحكم في أوضاع الجلوس كهربائيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الأوامر الصوتية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ونظام صوتي متطور.

وحرصت سكودا على تعزيز معايير السلامة، فزودت كوشاك 2026 بمجموعة شاملة من الوسائد الهوائية، وحساسات للركن، وكاميرا خلفية لمساعدة السائق، إلى جانب أنظمة مساعدة متقدمة لضمان تجربة قيادة آمنة ومريحة، كما تم تصميم السيارة بخمس أبواب مع مساحة تخزين خلفية مرنة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والرحلات اليومية.

