«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سكودا سوبيرب 2026 السيدان

سكودا سوبيرب موديل 2026
سكودا سوبيرب موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا سوبيرب موديل 2026

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا سوبيرب موديل 2026، وتنتمي سوبيرب لفئة السيارات السيدان .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

تستمد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 190 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 244 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 66 لتر .

أبعاد سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

تأتى سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4912 مم، وعرض 2090 مم، وارتفاع 1481 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2841 مم .

مواصفات سكودا سوبيرب موديل 2026

زودت سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها مدخل AUX، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها مرايات كهربائية، وبها نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

سكودا سوبيرب موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 بها، باور ستيرنج، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها تكييف، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة .

وسائل الأمان بـ سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

تمتلك سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سعر سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

