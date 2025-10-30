قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026
إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026

ام جى 7 ام هونج تشى أوسادو 2026
ام جى 7 ام هونج تشى أوسادو 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوفر تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان.

وسائل الأمان بـ إم جي 7 موديل 2026

إم جي 7 موديل 2026

زودت سيارة إم جي 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات أمامية، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP.
 

محرك إم جي 7 موديل 2026

إم جي 7 موديل 2026

تستمد سيارة إم جي 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 65 لتر، وتنتج قوة 185 حصان .

سعر إم جي 7 موديل 2026

إم جي 7 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هونج تشي أوسادو موديل 2026

هونج تشي أوسادو موديل 2026

تمتلك سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات أمامية وخلفية، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك هونج تشي أوسادو موديل 2026

هونج تشي أوسادو موديل 2026

عزم دوران سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 يصل إلى 255 نيوتن/متر، وبها قوة 156 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وتحتاج إلى 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر هونج تشي أوسادو موديل 2026

هونج تشي أوسادو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ام جى 7 موديل 2026 محرك ام جى 7 موديل 2026 هونج تشى أوسادو موديل 2026 محرك هونج تشى أوسادو موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

البابا تواضروس

البابا تواضروس: حديث الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس اتسم بالإنسانية والوطنية

البابا تواضروس

البابا تواضروس عن المتنيح الأنبا أنطونيوس مرقس: كان يحب إفريقيا وخدم في بلاد كثيرة

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد