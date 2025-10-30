مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوفر تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان.

وسائل الأمان بـ إم جي 7 موديل 2026

إم جي 7 موديل 2026

زودت سيارة إم جي 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات أمامية، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP.



محرك إم جي 7 موديل 2026

إم جي 7 موديل 2026

تستمد سيارة إم جي 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 65 لتر، وتنتج قوة 185 حصان .

سعر إم جي 7 موديل 2026

إم جي 7 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هونج تشي أوسادو موديل 2026

هونج تشي أوسادو موديل 2026

تمتلك سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات أمامية وخلفية، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك هونج تشي أوسادو موديل 2026

هونج تشي أوسادو موديل 2026

عزم دوران سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 يصل إلى 255 نيوتن/متر، وبها قوة 156 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وتحتاج إلى 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر هونج تشي أوسادو موديل 2026

هونج تشي أوسادو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هونج تشي أوسادو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه.