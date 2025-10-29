سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

في خطوة تجمع بين السرعة الفائقة والرسالة الإنسانية، كشفت شركة مازيراتي عن انضمام سيارتها الجديدة MC Pura إلى أسطول سيارات الشرطة العسكرية الإيطالية (الكارابينييري)، لتكون أول مرة في تاريخ العلامة الإيطالية تستخدم فيها سيارة خارقة في مهام رسمية بهذا النوع من الحساسية.

مازيراتي سيارة الشرطة الجديدة

تأتي MC Pura كنسخة محدّثة من مازيراتي MC20، ولكنها تحمل لمسات تصميمية وتقنية أكثر تطورًا.

تعتمد السيارة على هيكل أحادي من ألياف الكربون لتقليل الوزن إلى 1,475 كجم فقط، وتستمد قوتها من محرك Nettuno V6 مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر ينتج 621 حصانًا و730 نيوتن.م من العزم.

يتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات، ما يمكّن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 320 كم/س.

وبالرغم من أن هذه المواصفات تُصنفها كسيارة سباق حقيقية، فإن مهمتها الرسمية أكثر نبلاً: نقل الأعضاء والدم بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح.

حصلت السيارة على اللون الأزرق الداكن المميز لقوات الكارابينييري مع خطوط حمراء دقيقة وأضواء طوارئ مثبتة على السقف والمصدات.

في الداخل، أجريت تعديلات دقيقة على المقصورة تضمنت:

لوحات تحكم مخصصة لمهام الطوارئ.

مقاعد Sabelt رياضية مغطاة بتنجيد من الألياف الدقيقة.

تطعيمات من ألياف الكربون تعزز الطابع الفاخر.

معدات طبية خاصة للحفاظ على الأعضاء أثناء النقل.

مازيراتي ليست وحدها في هذا الدور الجديد؛ فقد استلمت الشرطة الإيطالية أيضًا سيارة ألفا روميو جوليا كوادريفوليو الجديدة لتؤدي مهام مشابهة.

تأتي جوليا بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 2.9 لتر يولد 520 حصانًا، مع نظام تعليق رياضي وترس تفاضلي ميكانيكي، ما يجعلها مثالية للمطاردات السريعة ومهام الدعم اللوجستي.

انضمام مازيراتي MC Pura إلى صفوف الشرطة الإيطالية ليس مجرد استعراض تكنولوجي، بل هو رمز للتكامل بين الفخامة والواجب الإنساني.

فمن النادر أن نرى سيارة بهذه القوة تستخدم لأغراض نبيلة، في مزيج يعكس روح الابتكار الإيطالية وقدرتها على توظيف السرعة في خدمة الحياة.