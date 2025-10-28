إيهما تفضل.. شيرى تيجو 7 برو ماكس ام جيتور داشينج 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 7 برو ماكس و جيتور داشينج موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

زودت سيارة جيتور داشينج موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق .

محرك جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

تستمد سيارة جيتور داشينج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزن دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر .

سعر جيتور داشينج موديل 2026

جيتور داشينج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تحتوي سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP .

محرك شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها قوة 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 180 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .