تكنولوجيا وسيارات

بـ 450 ألف جنيه.. تركب عربيه إيه مستعملة في 2025

تركب عربيه ايه مستعملة في 2025
تركب عربيه ايه مستعملة في 2025
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي I30 ، ورينو لوجان، وبي ام دبليو 523، وهيونداي أكسنت، وسكودا أوكتافيا .

هيونداي I30 موديل 2010

تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي I30 موديل 2010

سعر سيارة هيونداي I30 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2010

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2010

يبلغ سعر سيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي إم دبليو 523 موديل 1998

تنقل قوة سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 2500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 2588 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 523 موديل 1998

تأتى سيارة بي إم دبليو 523 موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 2010

تمكنت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 من قطع مسافة 265 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي أكسنت موديل 2010

تقدم سيارة هيونداي أكسنت موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا أوكتافيا موديل 1998

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري هيونداي i30 رينو لوجان موديل 2010 بي إم دبليو 523 موديل 1998 سكودا أوكتافيا موديل 1998 أوكتافيا موديل 1998

