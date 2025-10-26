قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
ميتسوبيشي إكس فورس 2026 تظهر لأول مرة

ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026
ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026، وتنتمي اكس فورس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام الدفع الأمامي فقط، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي كونا، وكيا سيلتوس، ومازدا CX-30، وتويوتا كورولا كروس .

سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

محرك ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 148 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

مواصفات ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بتصميم Dynamic Shield ، وبها مصابيح أمامية LED حادة، وخطوط جانبية قوية تعزز الطابع الرياضي.

سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس متوسطة الحجم تدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبها مقاعد مريحة ومساحة تخزين جيدة .

سعر ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

تباع سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 في سوق السيارات بسعر 98 ألف ريال سعودي .

سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

بدأت ميتسوبيشي رحلتها في عالم السيارات بإنتاج طراز "موديل A" المصنوع يدويًا بالكامل، وهي أول سيارة إنتاج تسلسلي في اليابان، وفي عام 1970، انفصلت ميتسوبيشي لصناعة السيارات عن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، لتصبح شركة ميتسوبيشي موتورز المستقلة، وبدأت بتوسيع عملياتها بشكل رسمي.

سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

وعلى مدى العقود التالية، استمرت الشركة في التطور، مع التركيز على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة، وشاركت في مجالات أخرى مثل سباقات السيارات في عام 2017، واحتفلت ميتسوبيشي موتورز بالذكرى المئوية لتأسيسها في صناعة السيارات، مما يعكس تاريخها الطويل والتزامها المستمر بالصناعة.

سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

وفي السنوات الأخيرة، دخلت الشركة في تحالفات استراتيجية منها، التحالف مع نيسان في عام 2016، والذي ساعد على توسيع عملياتها وتعزيز مكانتها في السوق العالمية. 

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

