ميتسوبيشي إكس فورس 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026، وتنتمي اكس فورس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام الدفع الأمامي فقط، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي كونا، وكيا سيلتوس، ومازدا CX-30، وتويوتا كورولا كروس .

محرك ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 148 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بتصميم Dynamic Shield ، وبها مصابيح أمامية LED حادة، وخطوط جانبية قوية تعزز الطابع الرياضي.

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس متوسطة الحجم تدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبها مقاعد مريحة ومساحة تخزين جيدة .

سعر ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026

تباع سيارة ميتسوبيشي اكس فورس موديل 2026 في سوق السيارات بسعر 98 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ميتسوبيشي في صناعة السيارات

بدأت ميتسوبيشي رحلتها في عالم السيارات بإنتاج طراز "موديل A" المصنوع يدويًا بالكامل، وهي أول سيارة إنتاج تسلسلي في اليابان، وفي عام 1970، انفصلت ميتسوبيشي لصناعة السيارات عن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، لتصبح شركة ميتسوبيشي موتورز المستقلة، وبدأت بتوسيع عملياتها بشكل رسمي.

وعلى مدى العقود التالية، استمرت الشركة في التطور، مع التركيز على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة، وشاركت في مجالات أخرى مثل سباقات السيارات في عام 2017، واحتفلت ميتسوبيشي موتورز بالذكرى المئوية لتأسيسها في صناعة السيارات، مما يعكس تاريخها الطويل والتزامها المستمر بالصناعة.

وفي السنوات الأخيرة، دخلت الشركة في تحالفات استراتيجية منها، التحالف مع نيسان في عام 2016، والذي ساعد على توسيع عملياتها وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.