أسعار نيسان باترول 2026 في السعودية

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول موديل 2026 ، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك مزيج من القوة والفخامة والتقنيات المتطورة .

نيسان باترول موديل 2026

أبعاد نيسان باترول موديل 2026

تأتى سيارة نيسان باترول موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 5350 مم، وعرض 2030 مم، وارتفاع 1945 مم، وبها قاعدة عجلات 3075 مم .

مواصفات نيسان باترول موديل 2026

زودت سيارة نيسان باترول موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية LED بالكامل مع إضاءة نهارية حديثة، وبها شبك أمامي جديد بلمسات كروم، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 22 بوصة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مرايات جانبية كهربائية بميزة الطي ومؤشرات انعطاف مدمجة.

نيسان باترول موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان باترول موديل 2026 بها، مقاعد جلد طبيعي، وبها نظام تعديل كهربائي لمقعد السائق، وبها عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام صوتي من Klipsch يتكون من 12 سماعة، وتكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي المناطق مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، وبها ثلاجة تبريد للمشروبات، وبها إضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومنافذ USB متعددة، وشاشة ترفيه خلفية للركاب .

ويوجد بـ سيارة نيسان باترول موديل 2026 ، دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام عرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD)، وبها نظام تكييف متطور بفلتر لتنقية الهواء .

نيسان باترول موديل 2026

محرك نيسان باترول موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باترول موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3800 سي سي، وتنتج قوة 316 حصان، وعزم دوران 386 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان باترول موديل 2026

وبها محرك سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 425 حصان، وبها عزم دوران 700 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار نيسان باترول موديل 2026

نيسان باترول موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 270 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 316 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 307 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 332 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 338 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 380 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 422 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة من سيارة نيسان باترول موديل 2026 تباع بسعر 450 ألف ريال سعودي .