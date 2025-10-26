أيهما تفضل .. هيونداي توسان أم إم جى اتش اس 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي توسان ام ام جى اتش اس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة .

أسعار هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

محرك ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تنتج سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 قوة 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

سعر ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .