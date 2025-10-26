قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أبرز سيارات عائلية 2026 في السوق المصري

سيارات عائلية 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل جراند لاند، وهونج تشى اتش اس 3، وديبال اس 07 ، وجيتور تى 2 ، وسيات اتيكا  .

اوبل جراند لاند موديل 2026

تستمد سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

هونج تشى اتش اس 3 موديل 2026

عزم دوران هونج تشى اتش اس 3 موديل 2026 يصل إلي 258 نيوتن/متر، وبها قوة 166 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة هونج تشى اتش اس 3 موديل 2026 في سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 849 ألف جنيه .

ديبال اس 07 موديل 2026

قوة سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تصل إلي 214 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2026

تنقل قوة سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 184 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

تباع سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 في سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 775 ألف جنيه .

سيات اتيكا موديل 2026

تحتاج سيارة سيات اتيكا موديل 2026 إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيارة سيات اتيكا موديل 2026 في سوق السيارات يصل إلي مليون و 709 ألف جنيه .

