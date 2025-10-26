قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقدم فورد موستنج 2025 وكم سعرها في السعودية؟

فورد موستنج 2025
فورد موستنج 2025
صبري طلبه

تواصل فورد موستنج 2025 ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز السيارات الرياضية في العالم، حيث تقدم مزيجاً من الأداء القوي والتصميم العصري الجريء عبر هذه النسخة الشهيرة، والتي تقدم في السوق السعودي عبر باقة من الفئات والتجهيزات.

أداء ومحرك فورد موستنج 2025

تعتمد فورد موستنج 2025 على منظومة أداء تتضمن محرك قوي يولد 486 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 567 نيوتن متر، مع بناقل حركة يدوي من 6 أو أوتوماتيكي بـ10  سرعات، أما فئة Dark Horse فتأتي بمحرك اخر يستطيع أن ينتج قوة 500 حصان، مع نفس عزم الدوران البالغ 567 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

فورد موستنج 2025

تصميم وتجهيزات سيارة فورد موستنج 2025

تتبنى موستنج 2025 ملامح تصميم تعزز حضورها الرياضي، حيث تقدم بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED ، مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي، وتحتوي على خاصية التسخين وإشارات الانعطاف، كما زودت بعجلات ألمنيوم رياضية مقاس 19 بوصة، أما أبعادها فتبلغ 4,811 مم طولاً و1,915 مم عرضاً و1,397 مم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات بطول 2,718 ممم.

فورد موستنج 2025

تأتي السيارة بشاشة وسطية مقاس 13.2 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 12.4 بوصة، وتم تزويدها بنظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen يضم 12 سماعة، إضافة إلى نظام ملاحة مدمج وشحن لاسلكي للهواتف الذكية. 

المقاعد مكسوة بالقماش أو الجلد حسب الفئة، مع خاصية التدفئة والتبريد للمقاعد الأمامية وإمكانية التعديل الكهربائي وحفظ وضعية السائق، المقود مغطى بالجلد ومتعدد الوظائف، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع إضاءة داخلية محيطية.

فورد موستنج 2025

وتقدم موستنج 2025 بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، فهي مزودة بعدد يتراوح بين 6 إلى 8 وسائد هوائية حسب الفئة، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، ونظامي التحكم بالثبات والجر. 

وتشمل الأنظمة المتقدمة مثبت سرعة متكيف، وتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ التلقائية، وتنبيه مغادرة المسار مع مساعد الحفاظ عليه، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء وتحذير من حركة المرور الخلفية، كما تتوفر كاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل الاصطفاف.

فورد موستنج 2025

أسعار فورد موستنج 2025 في السعودية

تقدم فورد موستنج 2025 بعدة فئات، حيث يبدأ سعر فئة GT من نحو 254,448 ريال سعودي، وهو نفس سعر النسخة الأوتوماتيكية منها، أما فئة GT Premium فتقدم بسعر 290,447 ريال سعودي، بينما تصل فئة Dark Horse الأعلى أداءً إلى 313,447 ريال سعودي.

فورد موستنج فورد موستنج فورد موستنج 2025 سعر فورد موستنج 2025

