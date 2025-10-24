قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين

نيسان Sakura EV 
نيسان Sakura EV 
صبري طلبه

تستعد نيسان اليابانية لإطلاق ابتكار هندسي جذري قد يغير قواعد اللعبة في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك بالكشف عن تقنية Ao-Solar Extender.

هذه التقنية ليست مجرد إضافة سطحية، بل خطوة حاسمة نحو تحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي للطاقة في المركبات الكهربائية، مستغلاً ضوء الشمس لتوليد آلاف الكيلومترات من المدى سنوياً بشكل مجاني يعتمد على الطبيعة.

 نيسان Sakura EV 

وتشير بعض التقارير العالمية، إلى أن هذه التقنية ستعرض رسمياً على طراز نيسان  Sakura EV، صاحب الحجم الصغير نسبيًا، وذلك خلال فعاليات معرض  Japan Mobility Show المرتقب.

تقنية نيسان Ao-Solar Extender وماذا تقدم؟

يتميز نظام Ao-Solar Extender بتصميم يهدف إلى زيادة مساحة التقاط الطاقة الشمسية إلى الحد الأقصى، حيث يعتمد على منظومة من لوحين شمسيين ينتجان معًا طاقة نظيفة تصل إلى 500 واط، ويتم دمج اللوح الأول، الذي تبلغ قوته 300 واط، بشكل دائم ضمن صندوق سقف السيارة.

 نيسان Sakura EV 

أما الابتكار الأكثر تميزًا فيكمن في اللوح الثاني، الذي تبلغ قدرته 200 واط، والذي يمتلك آلية فتح وإغلاق تلقائية، حيث ينبثق لزيادة الامتصاص الشمسي بمجرد توقف السيارة عن الحركة، هذا النهج المزدوج يحقق مستوى عالٍ من الكفاءة المستمرة في توليد الطاقة؛ مما يقلل من الضغط على بطارية السيارة الرئيسية.

وتم تصميم هذه التقنية بناءً على تحليل دقيق لأنماط استخدام المركبات الكهربائية في المدن، وإن نظام Ao-Solar Extender قد يمثل يهدد بإلغاء الحاجة إلى محطات الشحن التقليدية لنسبة كبيرة من المستخدمين، ويتوقع أن الطاقة المولدة من هذا النظام يمكن أن تضيف نحو 3,000 كيلومتر إلى مدى القيادة سنويا، وذلك وفقاً لتقديرات الشركة.

 نيسان Sakura EV 

تتجاوز منظومة Ao-Solar Extender حد تزويد البطارية بالطاقة، حيث تضم وظائف أخرى ترفع من مستوى كفاءة المركبة، فقد استثمرت نيسان في الذكاء الهندسي، بحيث يعمل اللوح الشمسي القابل للنشر كمظلة حرارية طبيعية، حيث يعزل مقصورة الركاب بفعالية عن أشعة الشمس المباشرة عند التوقف.

 نيسان Sakura EV 

وتؤدي هذه الخاصية إلى تبريد داخلي مسبق؛ مما يقلل بشكل كبير من العبء الملقى على مكيف الهواء وقت التشغيل، وبالتالي يحافظ على احتياطي طاقة البطارية للاستفادة القصوى في القيادة.

ويضاف إلى ذلك، الدور الحيوي للنظام كمحطة طاقة احتياطية متنقلة، إذ يمكن توجيه الطاقة المولدة منه لتشغيل الأجهزة الضرورية، أو الإضاءة المنزلية بشكل مؤقت، عند الطوارئ وانقطاع التيار.

نيسان Ao Solar Extender نيسان Ao Solar Extender تقنية نيسان Ao Solar Extender السيارات الكهربائية سيارات الطاقة الشمسية

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

نعي نقابة الأطباء

وفاة ابنة نقيب أطباء الغربية.. والنقابة العامة تنعاها

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

زيارة رعوية للأنبا ميخائيل بمدينة 15 مايو

بالصور

15 عادة يومية تسبب اضطراب الهرمونات عند النساء .. احذري من تجاهلها

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

