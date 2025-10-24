بتشتغل بالضوء.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين

تستعد نيسان اليابانية لإطلاق ابتكار هندسي جذري قد يغير قواعد اللعبة في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك بالكشف عن تقنية Ao-Solar Extender.

هذه التقنية ليست مجرد إضافة سطحية، بل خطوة حاسمة نحو تحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي للطاقة في المركبات الكهربائية، مستغلاً ضوء الشمس لتوليد آلاف الكيلومترات من المدى سنوياً بشكل مجاني يعتمد على الطبيعة.

وتشير بعض التقارير العالمية، إلى أن هذه التقنية ستعرض رسمياً على طراز نيسان Sakura EV، صاحب الحجم الصغير نسبيًا، وذلك خلال فعاليات معرض Japan Mobility Show المرتقب.

تقنية نيسان Ao-Solar Extender وماذا تقدم؟

يتميز نظام Ao-Solar Extender بتصميم يهدف إلى زيادة مساحة التقاط الطاقة الشمسية إلى الحد الأقصى، حيث يعتمد على منظومة من لوحين شمسيين ينتجان معًا طاقة نظيفة تصل إلى 500 واط، ويتم دمج اللوح الأول، الذي تبلغ قوته 300 واط، بشكل دائم ضمن صندوق سقف السيارة.

أما الابتكار الأكثر تميزًا فيكمن في اللوح الثاني، الذي تبلغ قدرته 200 واط، والذي يمتلك آلية فتح وإغلاق تلقائية، حيث ينبثق لزيادة الامتصاص الشمسي بمجرد توقف السيارة عن الحركة، هذا النهج المزدوج يحقق مستوى عالٍ من الكفاءة المستمرة في توليد الطاقة؛ مما يقلل من الضغط على بطارية السيارة الرئيسية.

وتم تصميم هذه التقنية بناءً على تحليل دقيق لأنماط استخدام المركبات الكهربائية في المدن، وإن نظام Ao-Solar Extender قد يمثل يهدد بإلغاء الحاجة إلى محطات الشحن التقليدية لنسبة كبيرة من المستخدمين، ويتوقع أن الطاقة المولدة من هذا النظام يمكن أن تضيف نحو 3,000 كيلومتر إلى مدى القيادة سنويا، وذلك وفقاً لتقديرات الشركة.

تتجاوز منظومة Ao-Solar Extender حد تزويد البطارية بالطاقة، حيث تضم وظائف أخرى ترفع من مستوى كفاءة المركبة، فقد استثمرت نيسان في الذكاء الهندسي، بحيث يعمل اللوح الشمسي القابل للنشر كمظلة حرارية طبيعية، حيث يعزل مقصورة الركاب بفعالية عن أشعة الشمس المباشرة عند التوقف.

وتؤدي هذه الخاصية إلى تبريد داخلي مسبق؛ مما يقلل بشكل كبير من العبء الملقى على مكيف الهواء وقت التشغيل، وبالتالي يحافظ على احتياطي طاقة البطارية للاستفادة القصوى في القيادة.

ويضاف إلى ذلك، الدور الحيوي للنظام كمحطة طاقة احتياطية متنقلة، إذ يمكن توجيه الطاقة المولدة منه لتشغيل الأجهزة الضرورية، أو الإضاءة المنزلية بشكل مؤقت، عند الطوارئ وانقطاع التيار.