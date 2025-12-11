يقدم برنامجا على قناة شهيرة.. الأطباء تحيل ضياء العوضي للتحقيق بسبب المثبطات

أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من الشكاوى من مرضى ومتفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الطبيب ضياء العوضي، وذلك على خلفية نشره محتوى طبي يتضمن معلومات تخالف القواعد العلمية الثابتة والمعتمدة في أنظمة العلاج محليًا وعالميًا.

هذا إلى جانب توجيهه تعليمات طبية للمواطنين على نحو لا يتوافق مع الأسس العلمية الصحيحة، بما قد يشكل خطورة بالغة على المرضى ويمس سلامة الممارسة الطبية.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أنها قامت فور تلقي الشكاوى بإحالتها إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأضافت النقابة، أنها خاطبت كلية الطب بجامعة عين شمس للتحقق من الصفات العلمية التي يذكرها الطبيب عبر منصات التواصل، وقد وأفادت الكلية بأن خدمة الطبيب قد تم إنهاؤها في عام 2023، وأنه لم يعد ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء حرصها التام على حماية المرضى وصون الممارسة الطبية الرشيدة، والتزامها القاطع بتطبيق القواعد العلمية المتعارف عليها، مشددة على تعاملها الجاد مع أي مخالفات مهنية أو تجاوزات قد تضر بالمرضى أو تسيء لمكانة مهنة الطب. كما أشارت إلى أنه حال ثبوت صحة المخالفات المنسوبة للطبيب، ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحقه.

ويُذكر أن الطبيب المشار إليه هو الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس سابقًا، واستشاري الرعاية المركزة وعلاج الآلام، ويعرّف نفسه بهذا اللقب عبر صفحته الرسمية التي يتابعها أكثر من 770 ألف متابع، وينشر من خلالها عددًا كبيرًا من الفيديوهات، وله برنامج يذاع على قناة "هي" المعروفة، باسم "الحقيقة والسراب"، يروّج من خلاله لأساليب وطرق علاجية "بديلة".

الطبيب المذكور سبق ودخل في خلافات متعددة مع عدد من الأطباء، بعد أن شككوا في صحة ما يقدمه من وصفات وطرق علاجية لأمراض مثل السكري والفشل الكلوي، وهو دائمًا ما يرد عليهم عبر صفحته وينتقدهم في منشوراته ومقاطع الفيديو الخاصة به.

وكان آخر تلك الخلافات ما نشب بينه وبين الدكتور محمد ممدوح، استشاري أمراض الكلى، بعد أن شارك الأخير منشورًا يتناول حالة مريضة خضعت لزراعة كلية ولا تتناول مثبطات المناعة منذ عام ونصف، وهو ما اعتبره "أمرًا مضللًا وغير علمي". وانتهى الجدل بين الطرفين بحظر الطبيب ضياء للدكتور ممدوح عقب مكالمة جمعت بينهما، لتتدخل النقابة لاحقًا وتعلن إحالة الدكتور ضياء العوضي للتحقيق.