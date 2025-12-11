قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
محافظ الأقصر: جميع لجان انتخابات النواب تعمل بكامل طاقتها.. وأدعو المواطنين للمشاركة الفعالة

 أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، أن جميع لجان مانتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة خلال يومها الثاني، تعمل بكامل طاقتها، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مراكز ومدن المحافظة، لضمان تيسير عملية التصويت للمواطنين وتذليل أي عقبات، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري بما يعكس الوعي الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.

وأشاد المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - بجهود رجال الأمن في تأمين اللجان ومحيطها، وبالتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تفقد لجان الانتخابات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية بداخلها، وقال إنه من ضمن اللجان الذي زارها اليوم لجنة رقم 31 بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية المشتركة بالكرنك، والتي شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية كاملة.

وأضاف المحافظ: "نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين على مستوى الدوائر الثلاث بالمحافظة"، موضحًا أن المحافظة تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية وحيث يتنافس في الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة الأقصر 12 مرشحا وتشمل الطود والبياضية ومدينة الأقصر والزينية وطيبة.

وتابع: "أما الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة القرنة تضم مركزي القرنة وأرمنت ويتنافس بها 18 مرشحًا، ويتنافس بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا 24 مرشحًا، ويبلغ إجمالي عدد المواطنين من لهم حق التصويت بمحافظة الأقصر أكثر من 922698 ناخبًا وناخبة يدلون بأصواتهم داخل 147 لجنة فرعية موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة".
 

