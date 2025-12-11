قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
محافظ أسيوط يتفقد لجان القوصية وحي غرب لمتابعة سير التصويت في اليوم الثاني والأخير لإعادة انتخابات النواب

إيهاب عمر

واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولاته التفقدية اليوم، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الثلاث، والاطمئنان على انتظام التصويت داخل اللجان وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق، يعكس إقبالًا متزايدًا من المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

رافق المحافظ خلال جولته أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية وممدوح جبر رئيس حي غرب وعدد من القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

توافر التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة النصر بمدينة القوصية، حيث تابع إجراءات استقبال الناخبين، واطمأن على توافر التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، خاصة الكراسي المتحركة والمظلات ومقاعد الانتظار، مشددًا على ضرورة رفع أي إشغالات بمحيط اللجان لتيسير حركة الدخول والخروج كما زار لجنة مدرسة الشهيد الرائد طارق جميل بحي غرب مدينة أسيوط، وتابع إجراءات التنظيم، ووجود فرق عمل من الوحدات المحلية والمرافق للتعامل السريع مع أي ملاحظات، فضلًا عن التأكد من توافر مصادر الكهرباء الاحتياطية ووسائل الإطفاء داخل كل لجنة.

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاث، وتنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتوفير جميع أوجه الدعم اللوجستي للمقار الانتخابية، وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد الموقف في كل لجنة انتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مستجدات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والأحياء.

وأوضح المحافظ أن الساعات الأولى من اليوم شهدت تزايدًا ملحوظًا في تردد الناخبين، مؤكدًا أن ذلك يعكس وعي أبناء محافظة أسيوط وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، في ظل جهود الدولة لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة.

وفي ختام جولته، دعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا اليوم الحاسم، مشددًا على أن التصويت الواعي هو رسالة دعم لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة حتى إغلاق الصناديق وبدء عمليات الفرز مساء اليوم. 

