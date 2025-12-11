محافظ أسيوط: افتتاح منفذ جديد للحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركز أبنوب

أعلن محافظ أسيوط، اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، افتتحت منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، والتي تهدف إلى طرح كميات من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، بما يضمن استقرار الأسعار ويحد من استغلال بعض التجار.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - استمرار جهود المحافظة في زيادة منافذ بيع اللحوم البلدية بالمراكز، وطرحها بأسعار مخفضة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة محاولات المغالاة في الأسعار.



وأضاف المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة تتبناها محافظة أسيوط لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة إلى المستهلكين، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحكومية لدعم المواطنين.