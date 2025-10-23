5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الاصدارات التي تحمل شعار العلامة الفرنسية، والتي تتوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف عناصر التصميم الداخلي والخارجي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك قياسي سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 799,000 جنيه.

بيجو 2008

تستمد بيجو 2008 موديل 2025 قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يبدأ من 1,499,990 جنيه وصولًا إلى 1,649,990 جنيه.

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان موديل 2026 على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 849,900 جنيه و 974,900 جنيه.

تويوتا فورتشنر

زودت السيارة بمحرك 2700 سي سي 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، ومحرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، وبسعر يتراوح بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

سيتروين C5

تعتمد سيتروين C5 اير كروس على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,590,000 جنيه و 1,730,000 جنيه.