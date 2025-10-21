بوجاتي فيرون Pur Sang تباع بسعر مذهل.. 5 نسخ فقط

شهد مزاد RM Sotheby’s مؤخرًا حدثًا استثنائيًا ببيع واحدة من أندر إصدارات بوجاتي فيرون، وهي نسخة Pur Sang التي تم تصنيعها عام 2007 ضمن إصدار محدود لم يتجاوز خمس سيارات فقط حول العالم.

اللافت في هذه النسخة أنها تأتي بهيكل مكشوف المعدن بالكامل دون أي طلاء، ما جعلها محط أنظار عشاق السيارات الفاخرة ومجموعات الاقتناء حول العالم، خصوصًا بعد أن حدد سعر بيعها بنحو 2.3 مليون دولار.

بوجاتي Pur Sang

عداد كليومترات بسيط وحالة فريدة من نوعها

رغم مرور أكثر من عقد ونصف على خروج السيارة من خطوط الإنتاج، إلا أن حالتها الميكانيكية والبصرية تبدو أقرب إلى الجديدة، فقد سجل عداد المسافات 7,629 كيلومترًا فقط، وهو ما يعكس استخدامها المحدود، واهتمام مالكيها السابقين بالحفاظ عليها في أفضل حال.

محرك وأداء سيارة بوجاتي النادرة

من الناحية الهندسية، لم تختلف Pur Sang عن طراز فيرون القياسي في الأداء، فهي تحتفظ بمحرك W16 سعة 8.0 لتر مزود بأربعة شواحن تيربو، قادر على إنتاج 986 حصانًا.

بوجاتي Pur Sang

تتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 407 كيلومترات في الساعة، هذه الأرقام تضعها ضمن نخبة السيارات بجدارة.

هيكل استثنائي وسعر لا يصدق

تتميز السيارة Pur Sang بتصميها الخارجي الاستثنائي، حيث تم تصنيع الهيكل من مزيج الألومنيوم المصقول وألياف الكربون المكشوفة، حيث يظهر غطاء المحرك والسقف بألياف كربونية مصقولة، وتأتي النسخة المبيعة تحمل رقم الهيكل الأول من أصل خمس نُسخ فقط.

بوجاتي Pur Sang

تم إنتاج السيارة تحت اسم Pur Sang ، وقد سلمت في البداية إلى مالك في ألمانيا، قبل أن تنتقل إلى جامع سيارات في سويسرا، ثم تعود لاحقًا إلى ألمانيا حيث دخلت المزاد، وبيعت هذه النسخة بسعر 2.3 مليون دولار يُجسد المكانة الاستثنائية التي تحتلها Pur Sang في عالم السيارات النادرة.