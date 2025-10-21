قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي فيرون Pur Sang تباع بسعر مذهل.. 5 نسخ فقط

بوجاتي Pur Sang
بوجاتي Pur Sang
صبري طلبه

شهد مزاد RM Sotheby’s مؤخرًا حدثًا استثنائيًا ببيع واحدة من أندر إصدارات بوجاتي فيرون، وهي نسخة Pur Sang التي تم تصنيعها عام 2007 ضمن إصدار محدود لم يتجاوز خمس سيارات فقط حول العالم. 

اللافت في هذه النسخة أنها تأتي بهيكل مكشوف المعدن بالكامل دون أي طلاء، ما جعلها محط أنظار عشاق السيارات الفاخرة ومجموعات الاقتناء حول العالم، خصوصًا بعد أن حدد سعر بيعها بنحو 2.3 مليون دولار.

بوجاتي Pur Sang

عداد كليومترات بسيط وحالة فريدة من نوعها 

رغم مرور أكثر من عقد ونصف على خروج السيارة من خطوط الإنتاج، إلا أن حالتها الميكانيكية والبصرية تبدو أقرب إلى الجديدة، فقد سجل عداد المسافات 7,629 كيلومترًا فقط، وهو ما يعكس استخدامها المحدود، واهتمام مالكيها السابقين بالحفاظ عليها في أفضل حال.

محرك وأداء سيارة بوجاتي النادرة  

من الناحية الهندسية، لم تختلف Pur Sang عن طراز فيرون القياسي في الأداء، فهي تحتفظ بمحرك W16 سعة 8.0 لتر مزود بأربعة شواحن تيربو، قادر على إنتاج 986 حصانًا. 

بوجاتي Pur Sang

تتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 407 كيلومترات في الساعة، هذه الأرقام تضعها ضمن نخبة السيارات بجدارة.

هيكل استثنائي وسعر لا يصدق 

تتميز السيارة Pur Sang بتصميها الخارجي الاستثنائي، حيث تم تصنيع الهيكل من مزيج الألومنيوم المصقول وألياف الكربون المكشوفة، حيث يظهر غطاء المحرك والسقف بألياف كربونية مصقولة، وتأتي النسخة المبيعة تحمل رقم الهيكل الأول من أصل خمس نُسخ فقط.

بوجاتي Pur Sang

تم إنتاج السيارة تحت اسم Pur Sang ، وقد سلمت في البداية إلى مالك في ألمانيا، قبل أن تنتقل إلى جامع سيارات في سويسرا، ثم تعود لاحقًا إلى ألمانيا حيث دخلت المزاد، وبيعت هذه النسخة بسعر 2.3 مليون دولار يُجسد المكانة الاستثنائية التي تحتلها Pur Sang في عالم السيارات النادرة. 

