مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
أسعار ومواصفات هوندا بايلوت 2026 في السعودية

صبري طلبه

تقدم هوندا اليابانية مجموعة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها النسخة بايلوت موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع العائلي، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئات وبأسعار تبدأ من 179,285 ريال.

محرك وأداء سيارة هوندا بايلوت 2026

تعتمد هوندا بايلوت 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3500 سي سي في جميع الفئات، مع توزيع متنوع لنظام الدفع حسب الطراز، وناقل سرعات أوتوماتيكي.

تأتي فئة EX بنظام دفع أمامي وتحقق معدل استهلاك للوقود يصل إلى 12.3 كم/لتر، بينما تأتي فئة Sport بالدفع الكلي للعجلات وتوفر 11.7 كم/لتر. 

أما فئة EX-L فهي الأقل في الكفاءة مع 10.7 كم/لتر نتيجة تجهيزات الفئة الأعلى، وتعود فئة Touring لتقترب لتحقق 11.6 كم/لتر.

أبعاد وتصميم السيارة هوندا بايلوت 2026

 

يبلغ طول السيارة 5,089 مم، والعرض 1,994 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,801 مم، وتستند على قاعدة عجلات بطول 2,890 مم، أما الخلوص الأرضي فيتراوح بين 185 مم إلى 210 مم حسب الفئة.

وتشمل التجهيزات الخارجية مصابيح LED بالكامل، مرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى جنوط رياضية يتراوح مقاسها بين 18 إلى 20 بوصة، مع فتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى.

تجهيزات سيارة هوندا بايلوت 2026

تأتي المقصورة الداخلية مزودة بمواصفات تختلف بين الفئات الأساسية والعليا، حيث تقدم المقاعد بالقماش في الطرازات الأولى، بينما تحصل الفئات العليا على مقاعد جلدية مدفأة ومبردة.

وتضم التجهيزات التكنولوجية المتوفرة شاشة عدادات بقياس 7 بوصات في الفئات الأساسية، وتتحول إلى شاشة رقمية كاملة بحجم 10.2 بوصة في الفئات المتقدمة.

كما تقدم بنظام صوتي يتراوح بين 9 سماعات في الطرازات الأساسية و12 سماعة من نوع Bose في الطرازات العليا، إلى جانب توفر الشحن اللاسلكي، ونظام ذاكرة لمقعد السائق، وكاميرات محيطية 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية.

وتشمل أنظمة الحماية 8 وسائد هوائية، أنظمة ABS وEBD، بالإضافة إلى برامج التحكم في الثبات والجر، ودعم صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

وتتوفر أنظمة تنبيه من التصادم، مكابح طوارئ ذاتية، تنبيه الخروج عن المسار، ومساعدة البقاء فيه، إلى جانب مراقبة إجهاد السائق، وتحذير من النقاط العمياء، ورصد حركة المرور الخلفية.

أسعار هوندا بايلوت 2026 في السوق السعودي

تقدم هوندا بايلوت 2026 في السعودية عبر 3 فئات، بأسعار تبدأ من 179,285 ريال سعودي للفئة EX، بينما يبلغ سعر فئة Sport نحو 194,235 ريال، بينما تصل فئة EX-L الأعلى تجهيزًا إلى 211,485 ريال. 

