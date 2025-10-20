أسعار ومواصفات هوندا بايلوت 2026 في السعودية

تقدم هوندا اليابانية مجموعة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها النسخة بايلوت موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع العائلي، مع باقة كبيرة من التجهيزات بحسب الفئات وبأسعار تبدأ من 179,285 ريال.

محرك وأداء سيارة هوندا بايلوت 2026

تعتمد هوندا بايلوت 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3500 سي سي في جميع الفئات، مع توزيع متنوع لنظام الدفع حسب الطراز، وناقل سرعات أوتوماتيكي.

تأتي فئة EX بنظام دفع أمامي وتحقق معدل استهلاك للوقود يصل إلى 12.3 كم/لتر، بينما تأتي فئة Sport بالدفع الكلي للعجلات وتوفر 11.7 كم/لتر.

أما فئة EX-L فهي الأقل في الكفاءة مع 10.7 كم/لتر نتيجة تجهيزات الفئة الأعلى، وتعود فئة Touring لتقترب لتحقق 11.6 كم/لتر.

هوندا بايلوت 2026

أبعاد وتصميم السيارة هوندا بايلوت 2026

يبلغ طول السيارة 5,089 مم، والعرض 1,994 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,801 مم، وتستند على قاعدة عجلات بطول 2,890 مم، أما الخلوص الأرضي فيتراوح بين 185 مم إلى 210 مم حسب الفئة.

وتشمل التجهيزات الخارجية مصابيح LED بالكامل، مرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى جنوط رياضية يتراوح مقاسها بين 18 إلى 20 بوصة، مع فتحة سقف بانورامية في الفئات الأعلى.

هوندا بايلوت 2026

تجهيزات سيارة هوندا بايلوت 2026

تأتي المقصورة الداخلية مزودة بمواصفات تختلف بين الفئات الأساسية والعليا، حيث تقدم المقاعد بالقماش في الطرازات الأولى، بينما تحصل الفئات العليا على مقاعد جلدية مدفأة ومبردة.

وتضم التجهيزات التكنولوجية المتوفرة شاشة عدادات بقياس 7 بوصات في الفئات الأساسية، وتتحول إلى شاشة رقمية كاملة بحجم 10.2 بوصة في الفئات المتقدمة.

كما تقدم بنظام صوتي يتراوح بين 9 سماعات في الطرازات الأساسية و12 سماعة من نوع Bose في الطرازات العليا، إلى جانب توفر الشحن اللاسلكي، ونظام ذاكرة لمقعد السائق، وكاميرات محيطية 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية.

هوندا بايلوت 2026

وتشمل أنظمة الحماية 8 وسائد هوائية، أنظمة ABS وEBD، بالإضافة إلى برامج التحكم في الثبات والجر، ودعم صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

وتتوفر أنظمة تنبيه من التصادم، مكابح طوارئ ذاتية، تنبيه الخروج عن المسار، ومساعدة البقاء فيه، إلى جانب مراقبة إجهاد السائق، وتحذير من النقاط العمياء، ورصد حركة المرور الخلفية.

أسعار هوندا بايلوت 2026 في السوق السعودي

تقدم هوندا بايلوت 2026 في السعودية عبر 3 فئات، بأسعار تبدأ من 179,285 ريال سعودي للفئة EX، بينما يبلغ سعر فئة Sport نحو 194,235 ريال، بينما تصل فئة EX-L الأعلى تجهيزًا إلى 211,485 ريال.