أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر بالأسعار.. وهيونداي تكشف رسميا عن Ioniq 9 الرياضية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر بالأسعار.. وهيونداي تكشف رسميا عن Ioniq 9 الرياضية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. هيونداي تكشف رسميًا عن Ioniq 9 الرياضية
كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن أحدث طرازاتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي النسخة الشهيرة صاحبة اللقبIoniq 9، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية بالكامل. 

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. تبدأ من 670 ألف جنيه
يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات، منها الطرازات التي تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى سهولة الحركة، مقارنة بنواقل السرعة التقليدية مانيوال.

بحالة كسر الزيرو.. سعر إم جي ZS موديل 2025 في سوق المستعمل
تعتبر السيارة إم جي ZS من أشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة الصينية ضمن فئة الكروس أوفر، والتي انطلقت للمرة الأولى في مصر عام 2019، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة ضمن الطرازات المقدمة من الصانع الصيني لهذه الفئة.

الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية
كشفت شركة رام الستار عن شاحنتها الجديدة كليًا "Dakota Warlock"، والتي تمثل بداية فصل جديد لعلامة “رام” في أسواق أمريكا الجنوبية.

مواصفات كيا EV6 موديل 2025 وسعرها عالميًا
تواصل كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها في عالم المركبات، بعد تقديم نسختها الجديدة EV6 موديل 2025، والتي تعتمد على قدرات فنية متنوعة، مع تقنيات كهربائية، وبتصميم عصري ينتمي إلى فئة الرياضية.

بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
أطلقت شركة بي واي دي الصينية أحدث سياراتها التي تنتمي إلى فئة الدفع الهجين، وجاءت بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع مجموعة متكاملة من التجهيزات والتقنيات المتطورة، التي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

السيد البدوي

الطرق الصوفية: أحمد البدوي إمام قطب عارف من آل البيت.. والطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا

زكاة الزروع

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

الزكاة

هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

