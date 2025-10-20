أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر بالأسعار.. وهيونداي تكشف رسميا عن Ioniq 9 الرياضية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. هيونداي تكشف رسميًا عن Ioniq 9 الرياضية

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن أحدث طرازاتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي النسخة الشهيرة صاحبة اللقبIoniq 9، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية بالكامل.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. تبدأ من 670 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات، منها الطرازات التي تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى سهولة الحركة، مقارنة بنواقل السرعة التقليدية مانيوال.

بحالة كسر الزيرو.. سعر إم جي ZS موديل 2025 في سوق المستعمل

تعتبر السيارة إم جي ZS من أشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة الصينية ضمن فئة الكروس أوفر، والتي انطلقت للمرة الأولى في مصر عام 2019، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة ضمن الطرازات المقدمة من الصانع الصيني لهذه الفئة.

الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية

كشفت شركة رام الستار عن شاحنتها الجديدة كليًا "Dakota Warlock"، والتي تمثل بداية فصل جديد لعلامة “رام” في أسواق أمريكا الجنوبية.

مواصفات كيا EV6 موديل 2025 وسعرها عالميًا

تواصل كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها في عالم المركبات، بعد تقديم نسختها الجديدة EV6 موديل 2025، والتي تعتمد على قدرات فنية متنوعة، مع تقنيات كهربائية، وبتصميم عصري ينتمي إلى فئة الرياضية.

بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8

أطلقت شركة بي واي دي الصينية أحدث سياراتها التي تنتمي إلى فئة الدفع الهجين، وجاءت بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع مجموعة متكاملة من التجهيزات والتقنيات المتطورة، التي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم.