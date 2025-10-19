قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا EV6 موديل 2025 وسعرها عالميًا

كيا EV6 موديل 2025
كيا EV6 موديل 2025
صبري طلبه

تواصل كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها في عالم المركبات، بعد تقديم نسختها الجديدة EV6 موديل 2025، والتي تعتمد على قدرات فنية متنوعة، مع تقنيات كهربائية، وبتصميم عصري ينتمي إلى فئة الرياضية.

تقدم السيارة خيارات متعددة لأنظمة الدفع منها النسخة ذات الدفع الخلفي التي تعتمد على محرك بقوة تبلغ 225 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، والقدرة على التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية، وهذه الفئة تعتمد على بطارية بسعة 77.4 كيلوواط ساعة، وتتيح مدى يصل إلى 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

كيا EV6 موديل 2025

أما الطراز المزود بنظام الدفع الرباعي، يأتي بمحرك قوة 320 حصانًا و605 نيوتن متر من العزم، ويحقق تسارعًا يبلغ 5.2 ثانية فقط، بينما تأتي النسخة الرياضية عالية التجهيز التي تدمج بين القوة والسرعة، حيث ينتج محركها 576 حصانًا وعزم 740 نيوتن متر، وتصل إلى سرعة 100 كم/س خلال 3.4 ثانية فقط، مع مدى كهربائي يصل إلى 420 كيلومترًا.

كيا EV6 موديل 2025

تصميم وتجهيزات كيا EV6 موديل 2025

يبلغ طول السيارة 4694 ملم، ويصل عرضها إلى 1880 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1544 ملم، وقاعدة عجلات طويلة تبلغ 2901 ملم، وتتنوع الجنوط بين قياسات 19 و21 بوصة حسب الفئة، وتقدم السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وفتحة السقف الكهربائية في النسخ الأعلى تجهيزًا. 

كيا EV6 موديل 2025

تجهيزات السيارة كيا EV6 موديل 2025

تأتي المرايا الجانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا، وتحتوي على مؤشرات انعطاف وتسخين، وتضم المقصورة شاشتين منحنية بقياس 12.3 بوصة للعدادات ونظام الترفيه، كما توفر المقاعد المغطاة بجلد فاخر وظائف التدفئة والتهوية في الفئات الأعلى، مع إضاءة محيطية.

كيا EV6 موديل 2025

كما تأتي السيارة بنظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي، مع نظام ملاحة ذكي يدعم مواقع محطات الشحن الكهربائي، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 14 سماعة، إلى جانب تحكم إلكتروني بالمناخ يمكن أن يكون ثنائيًا أو ثلاثيًا حسب الفئة، ومقاعد خلفية قابلة للطي تسمح بزيادة مساحة التخزين حتى 1300 لتر. 

كيا EV6 موديل 2025

وتضم السيارة فرامل طوارئ أوتوماتيكية تستجيب للمشاة والمركبات، إلى جانب نظام البقاء في المسار وتنبيه الخروج منه، كما تحتوي على مراقبة للنقطة العمياء، ومثبت سرعة متكيف، وكاميرات محيطية تتيح رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، إضافة إلى تحذير من الاقتراب الخلفي عند الخروج من السيارة، وعدد من الوسائد الهوائية للحماية.

أسعار السيارة كيا EV6 موديل 2025 عالميًا 

تقدم كيا EV6  موديل 2025 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 42,900 دولار أمريكي، وصولاً إلى 54,300 دولار أمريكي.

