5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري .. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

يأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي نتعرف على ‏ أسعار ‏5 ‏سيارات ‏SUV‏ "زيرو" في السوق المصري :

1- رينو كارديان

تضم السيارة رينو كارديان موديل 2026، محرك تيربو 1.0 لتر بقوة 125 حصانًا وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تتضمن مواصفاتها الخارجية مصابيح LED، جنوط مقاس 16 بوصة، وأبعاد تبلغ 4120 مم طولاً، 1747 مم عرضًا، و 1596 مم ارتفاعًا، مع خلوص أرضي يبلغ 209 مم، وتأتي بشاشة لمس 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية.

أما عن اسعار السيارة رينو كارديان موديل 2026، فتاتي :

- فئةEvolution ‎ بسعر 849 الف جنيه .

‏- فئة Techno ‎‏بسعر 899.900 الف جنيه .‏

‏- فئة Iconic ‎‏ بسعر 974.900 الف جنيه .‏

2- كيا اكسيد

تصم السيارة كيا إكسيد موديل 2025، محرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 160 حصان وعزم دوران 253 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية وتستهلك حوالي 6.1 لتر لكل 100 كم.

أما الأبعاد الخارجية للسياراة، فتاتي بطول: 4395 مم، والعرض: 1862 مم، والارتفاع: 1483 مم، وقاعدة العجلات: 2650 مم، و الارتفاع عن الأرض: 184 مم، وحجم الشنطة: 426 لتر.

أما عن اسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2025، فتاتي :‏

‏- فئة Highline ‎‏بسعر ‏1,399,900 جنيه.

‏- فئة Highline / Panorama ‎‏بسعر ‏1,499,900 جنيه.‏

‏- فئة Top Line / Panorama ‎‏بسعر ‏1,599,900 جنيه .

‏3- كيا سيلتوس ‏

تأتي السيارة كيا سيلتوس موديل 2025، بخيارين للمحرك أولهم محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، بقوة 115 حصانًا وعزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة IVT، الأضافة الى محرك التيربو بسعة 1.4 لتر تيربو، بقوة 140 حصانا وعزم دوران يبلغ 247 نيوتن متر، مع ناقل حركة مزدوج القابض (DCT) بسبع سرعات.

تتميز بمقصورة داخلية عصرية تتضمن شاشتين رقميتين، وميزات أمان متقدمة مثل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والمساعدة على البقاء في المسار، بالإضافة إلى تصميم خارجي أنيق ومصابيح LED وفتحة سقف بانورامية في بعض الفئات.

أما عن اسعار السيارة كيا سيلتوس ‏موديل 2025، فتاتي :‏

‏- فئة‎ EX ‎بسعر ‏1,249,900 جنيه.‏

‏- فئة‎ Highline ‎بسعر ‏1,399,900 جنيه.

‏- فئة‎ Top Line ‎بسعر ‏1,524,900 جنيه.

4- كي جي إم توريس ‏

تضم السيارة KGM توريس موديل 2025، محرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 163 حصانا وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات في الغالب، وتتوفر بفئات مزودة بنظام دفع رباعي في الفئات الأعلى يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 7.5 لتر/100كم.

وتضم السيارة وسائد هوائية للسائق والركاب (بما في ذلك وسادة هوائية لركبة السائق في فئات معينة)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام إيموبلايزر ضد السرقة.

أما عن اسعار السيارة كي جي ام توريس ‏موديل 2025، فتاتي :‏

‏- فئة‎ comfort ‎بسعر ‏‏1,525,000 جنيه.

‏- فئة‎ advanced ‎بسعر ‏1,650,000 جنيه.

‏- فئة‎ Premium ‎بسعر ‏1,799,000 جنيه.

‏- فئة‎ Luxury ‎بسعر ‏1,940,000 جنيه.

‏- فئة ‎ adventure plus 4*4‎‎بسعر ‏2,040,000 جنيه.

5- تويوتا اوربان كروزر

تضم تويوتا أوربان كروزر موديل 2025، محرك 1.5 لتر بقوة 101-103 حصان، وعزم دوران 135-138 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

وتبلغ أبعاد السيارة 4365 مم طولاً و 1795 مم عرضاً و 1645 مم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات 2600 مم وخلوص أرضي 210 مم، تشمل الميزات التقنية شاشات لمس متعددة، وميزات اتصال مثل Apple CarPlay و Android Auto.

أما عن اسعار السيارة تويوتا اوربان كروزر ‏موديل 2025، فتاتي :‏

‏- فئة‎ Active ‎بسعر ‏1,390,000 جنيه.

‏- فئة‎ Comfort ‎بسعر ‏1,490,000 جنيه.