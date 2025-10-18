بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

بعد مرور ما يقرب من عقدٍ كامل على إطلاق الجيل الثاني عام 2015، تستعد أودي للكشف رسميًا عن الجيل الثالث من Q7 خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لطرحه في الأسواق العالمية كموديل 2027.

وتوثق الصور المسربة السيارة أثناء اختبارها في شوارع إسبانيا بتصميم جديد كليًا، يجمع بين الهوية الرياضية والفخامة الألمانية المتقنة.

تصميم أودي Q7 الخارجي

تأتي أودي Q7 الجديدة بتحديثات شاملة في التصميم الخارجي، أبرزها المصابيح الأمامية المنقسمة التي تمنح السيارة مظهرًا عصريًا حادًا، إلى جانب شبك أمامي ضخم سداسي الشكل يعزز حضورها القوي على الطريق.

كما حصل غطاء المحرك على خطوط بارزة تمنح الإطلالة مزيدًا من القوة، بينما تميز الجزء الخلفي بشريط إضاءة ممتد بعرض السيارة يعتمد على تقنية OLED الرقمية التي تتيح للسائق اختيار ما يصل إلى ثمانية أنماط إضاءة مختلفة، كما هو الحال في طرازي A5 وQ5 الجديدين.

مقصورة رقمية بالكامل وتقنيات من الجيل القادم

من الداخل، تقدم Q7 الجديدة قفزة تكنولوجية غير مسبوقة في فئتها، مع شاشة أمام الراكب الأمامي مزودة بتقنية تمنع السائق من رؤية محتواها لتقليل عوامل التشتيت، إلى جانب نظام تشغيل أندرويد مع تحديثات هوائية OTA، وشاشة وسطية أكبر وأكثر استجابة.

كما اعتمدت أودي تصميمًا جديدًا للأبواب دون مقابض تقليدية، واستبدلتها بأجنحة صغيرة مدمجة في خط النوافذ، على غرار ما تقدمه فورد موستنج ماك إي الكهربائية، في خطوة تعكس تطور التصميم الوظيفي والأيروديناميكي.

أودي Q7 بخيارات محركات قوية وهجينة

من المتوقع أن تطرح Q7 الجديدة بمجموعة متنوعة من المحركات تشمل:

محركات بنزين وديزل (TFSI وTDI) مع نظام هجين خفيف قياسي لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

المحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر تيربو بقوة 362 حصانًا وعزم 550 نيوتن. متر.

النسخة الرياضية SQ7 ستحتفظ بمحركها V8 سعة 4.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 500 حصان و770 نيوتن. متر، مع تسارع من الصفر إلى 97 كم/س خلال نحو 4 ثوانٍ فقط، ويتوقع أن تصبح أسرع بفضل دعم النظام الكهربائي.

تعتمد Q7 موديل 2027 على منصة جديدة أكثر مرونة وخفة، تسمح بتحسين الأداء الديناميكي والراحة على الطرق الطويلة.

كما يسهم النظام الهجين الخفيف في توفير قوة إضافية تصل إلى 24 حصانًا عند الحاجة، مع تحسين استهلاك الوقود بشكل ملحوظ مقارنة بالجيل السابق.

موعد إطلاق أودي Q7

تشير التقارير إلى أن الكشف الرسمي عن أودي Q7 الجديدة سيتم خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن تصل إلى الأسواق العالمية في النصف الأول من 2026 كموديل 2027.