عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء وإنخفاض درجات الحرارة، يصبح تجهيز السيارة ضرورة قصوى لضمان السلامة والأداء في ظل الظروف الجوية القاسية.

وتتطلب درجات الحرارة المنخفضة والأمطار عناية خاصة بأجزاء السيارة الحيوية، وأهمها الإطارات، البطارية، والسوائل، وخلال السطور التالية سنتعرف على التجهيزات الخاصة للسيارة بفصل الشتاء.

أولا الإطارات :

تعد الإطارات أحد أهم عناصر الأمان في الشتاء، يجب فحص ضغط الهواء بانتظام، إذ يؤثر الانخفاض في الحرارة على ضغط الإطارات، مما يزيد خطر فقدان السيطرة على الطرق الزلقة، وفي المناطق التي تشهد تساقط كثيف للأمطار، ينصح بتركيب إطارات شتوية توفر تماسكا أفضل.

ثانيا البطارية:

تضع درجات الحرارة الباردة ضغط كبير على البطارية، لذلك ينصح بفحصها للتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة، خاصة أن البرد يقلل من قوتها، ويجب فحص أقطاب البطارية وتنظيفها من أي تاكل.

ثالثا سوائل السيارة:

تلعب السوائل دور محوري في حماية المحرك وأجزائه الأخرى، لذلك يجب التأكد من مستوى سائل منع التجمد (المانع للتجمد)، ويفضل استبداله إذا كان قديما، كما يجب ملء خزان غسيل الزجاج بسائل "شتوي".

رابعا الزجاج والمصابيح:

بالنسبة للرؤية فمن الضروري التأكد من سلامة مساحات الزجاج واستبدال الشفرات التالفة لضمان وضوح الرؤية أثناء هطول الأمطار، كما يجب فحص المصابيح الأمامية والخلفية للتأكد من أنها تعمل بكفاءة.

خامسا عدة الطوارئ:

ينصح بتجهيز عدة طوارئ في السيارة تحسبا لأي موقف غير متوقع، مثل كابلات البطارية، مصباح يدوي، بطانية دافئة، وبعض الأغطية للحماية من الثلج.