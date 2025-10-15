يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏ أسعار ‏5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه:

1- نيسان سنترا

تعتمد السيارة نيسان سنترا موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

بالإضافة الى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر.

وياتي سعر السيارة نيسان سنترا موديل 2026 ‏موديل 2026 بفئة واحدة Highline بسعر 899 الف جنيه .

2- بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا موديل 2026، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، يولد قوة 95 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 120 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.

وتضم السيارة بروتون ساجا موديل 2026، شاشة لمس 7 بوصة، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية في الفئات الأعلى.

وياتي سعر السيارة بروتون ساجا ‏موديل 2026 بفئة واحدة ‏ Premium‏بسعر 670 الف جنيه .‏

3- رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت موديل 2026، على محرك بنزين سعة 1.0لتر تيربو بقوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وتستهلك نحو 5 لترات من الوقود لكل 100 كم، وصندوق أمتعة بسعة 528 لتر.

وتضم السيارة رينو تاليانت موديل 2026، ‏شاشة لمس 8 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، دخول وتشغيل بدون مفتاح، وتجهيزات أمان مثل برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) و4 وسائد هوائية.

وياتي سعر السيارة رينو تاليانت ‏موديل 2026 ‏:

- الفئة الأولي Evolution بسعر 699 الف جنيه

‏- الفئة الثانية ‏ Techno‎‏ بسعر 799 الف جنيه ‏

4- هيونداي أكسنت ‏RB‏

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل RB 2026، على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

وتاتب الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي أكسنت موديل ‏RB 2026‎، ‏بطول يبلغ 4370 مم وعرض 1705 مم وارتفاع 1455 مم، بالإضافة إلى خزان وقود سعة 43 لتر.

وياتي سعر السيارة هيونداي اكسنت ‏RB‏موديل 2026 ‏:‏

‏- الفئة الأولي ‏ GLبسعر 779 الف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية‏ SR ‎بسعر 809 الف جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة‏ DAB ABS ‎بسعر 850 الف جنيه ‏

‏- الفئة الرابعة ‏ Evolutionبسعر 899 الف جنيه ‏

5- شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026، على محرك سعة 1.5 لتر يولد 114 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT أو يدوي من 5 سرعات.

وتتضمن السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026، ‏وسادتين هوائيتين، نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، حساسات خلفية، وكاميرا خلفية في الفئات الأعلى.

وياتي سعر السيارة شيرى اريزو ‏‏موديل 2026 ‏:‏

‏- الفئة الأولي مانيوال بسعر‏ 655 الف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية ‏‎ BASELINE Leather ‎بسعر 705 الف جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة‏‎ HIGHLINE ‎بسعر 735 الف جنيه ‏