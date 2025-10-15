قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
أسرة سوزي الأردنية تساندها أمام المحكمة في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل
الخطيب: نعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية عبر عدة إجراءات
الحمصاني: 58% من العارضين في "تراثنا" سيدات.. تمويل 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية
الذهب يواصل صعوده القياسي مقتربا من مستوى 4,200 دولار للأوقية
228 ألف فرصة عمل.. الوزراء يكشف دور الدولة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الحكومة البريطانية تعلن تسليم أكثر من 85 ألف طائرة مُسيرة لأوكرانيا خلال 6 أشهر
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام تتفقد مدارس إدارة السلام وتشيد بانضباطها
الأرصاد: تذبذب درجات الحرارة يهدد بإصابة المصريين بنزلات برد
محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد ويطمئن على حالتهم الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مناسبة للسيدات.. سيارة جديدة من بورش بقوة 701 حصان

بورش
بورش
عزة عاطف

كشفت بورش مؤخرًا عن سيارة 911 توربو إس المُحسّنة، ولم تتوقف الشركة الألمانية عند هذا الحد، إذ جرى رصد نسخة جديدة قيد الاختبار يُعتقد أنها 911 توربو تورينج كابريوليه، وهي نسخة أكثر تفرّدًا وهدوءًا موجهة لعشاق الأداء الراقي دون المبالغة في المظاهر.

مواصفات بورش 911 الجديدة

والنموذج التجريبي تم تصميمه ليطير "تحت الرادار"، إذ يبدو أنه نسخة أكثر تحفظًا من توربو إس الجديدة. 

ويظهر من الصور أن الواجهة الأمامية مألوفة لكنها مغطاة بتمويه جزئي، بينما يبدو أن التجاويف الجانبية قد أُزيلت أو أُخفيت بذكاء تحت التمويه الخلفي.

أما في المؤخرة، فقد تم استبدال الجناح الثابت الشهير للـ"توربو إس" بجناح نشط قابل للتعديل، يمنح السيارة مظهرًا أكثر أناقة دون المساس بالديناميكية الهوائية. 

ويعتقد أن المصد الخلفي سيأتي بتصميم أكثر هدوءًا، رغم أنه مغطى بطبقة تمويه كثيفة.

ومن المتوقع أن تحمل بورش 911 توربو تورينج كابريوليه نفس منظومة الدفع الهجينة المستخدمة في النسخة الأعلى، التي تتكون من:

  • محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لتر بشاحنين توربينيين كهربائيين.
  • ناقل حركة PDK من ثماني سرعات مدمج بمحرك كهربائي صغير.
  • بطارية 1.9 كيلوواط/ساعة.

هذا النظام يمنح السيارة قوة إجمالية تبلغ نحو 701 حصان وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ما يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 96 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وقطع ربع الميل في 10.5 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 322 كم/ساعة.

ويحمل اسم "تورينج" دلالة تاريخية لدى بورشه، إذ يعود إلى سيارة 911 كاريرا RS 2.7 عام 1973. 

وقد استخدم لاحقًا في طراز 911 GT3 تورينج، الذي تميز بإزالة الجناح الخلفي الثابت واستبداله بتصميم أنيق يحمل شعار “Touring” على الغطاء الخلفي، مع تحسينات انسيابية دقيقة أسفل الهيكل لتحقيق التوازن الهوائي المثالي.

وتوصف 911 توربو تورينج كابريوليه بأنها الخيار الأمثل لمن يريد سيارة رياضية مكشوفة مذهلة دون لفت الأنظار بصخب التصميم. فهي تمزج بين السرعة المفرطة والأناقة الراقية، لتناسب السائقين الذين يفضلون الأداء الصامت الفاخر.

أما السعر، فليس في متناول الجميع — إذ يبدأ سعر 911 Turbo S Cabriolet القياسية من نحو 284,300 دولار أمريكي، قبل رسوم الوجهة البالغة 2,350 دولارًا، ما يعني أن نسخة "تورينج" قد تتجاوز هذا الرقم بسهولة عند طرحها رسميًا العام المقبل.

بورش بورشه 911 توربو بورش 911 كابريوليه 2025 سيارات رياضية هجينة أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

ترشيحاتنا

أمير كرارة

إجمالي إيرادات الأفلام.. أمير كرارة يفاجئ الجميع والسقا يلاحقه

رامي جمال

تغيير شامل في موسيقاه.. رامي جمال يعلن عن أغنيتين جديدتين

آمال عثمان

انضمام الكاتبة الصحفية آمال عثمان إلى اللجنة العليا لمهرجان «صدى الأهرامات»

بالصور

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد