مناسبة للسيدات.. سيارة جديدة من بورش بقوة 701 حصان

كشفت بورش مؤخرًا عن سيارة 911 توربو إس المُحسّنة، ولم تتوقف الشركة الألمانية عند هذا الحد، إذ جرى رصد نسخة جديدة قيد الاختبار يُعتقد أنها 911 توربو تورينج كابريوليه، وهي نسخة أكثر تفرّدًا وهدوءًا موجهة لعشاق الأداء الراقي دون المبالغة في المظاهر.

مواصفات بورش 911 الجديدة

والنموذج التجريبي تم تصميمه ليطير "تحت الرادار"، إذ يبدو أنه نسخة أكثر تحفظًا من توربو إس الجديدة.

ويظهر من الصور أن الواجهة الأمامية مألوفة لكنها مغطاة بتمويه جزئي، بينما يبدو أن التجاويف الجانبية قد أُزيلت أو أُخفيت بذكاء تحت التمويه الخلفي.

أما في المؤخرة، فقد تم استبدال الجناح الثابت الشهير للـ"توربو إس" بجناح نشط قابل للتعديل، يمنح السيارة مظهرًا أكثر أناقة دون المساس بالديناميكية الهوائية.

ويعتقد أن المصد الخلفي سيأتي بتصميم أكثر هدوءًا، رغم أنه مغطى بطبقة تمويه كثيفة.

ومن المتوقع أن تحمل بورش 911 توربو تورينج كابريوليه نفس منظومة الدفع الهجينة المستخدمة في النسخة الأعلى، التي تتكون من:

محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لتر بشاحنين توربينيين كهربائيين.

ناقل حركة PDK من ثماني سرعات مدمج بمحرك كهربائي صغير.

بطارية 1.9 كيلوواط/ساعة.

هذا النظام يمنح السيارة قوة إجمالية تبلغ نحو 701 حصان وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ما يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 96 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وقطع ربع الميل في 10.5 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 322 كم/ساعة.

ويحمل اسم "تورينج" دلالة تاريخية لدى بورشه، إذ يعود إلى سيارة 911 كاريرا RS 2.7 عام 1973.

وقد استخدم لاحقًا في طراز 911 GT3 تورينج، الذي تميز بإزالة الجناح الخلفي الثابت واستبداله بتصميم أنيق يحمل شعار “Touring” على الغطاء الخلفي، مع تحسينات انسيابية دقيقة أسفل الهيكل لتحقيق التوازن الهوائي المثالي.

وتوصف 911 توربو تورينج كابريوليه بأنها الخيار الأمثل لمن يريد سيارة رياضية مكشوفة مذهلة دون لفت الأنظار بصخب التصميم. فهي تمزج بين السرعة المفرطة والأناقة الراقية، لتناسب السائقين الذين يفضلون الأداء الصامت الفاخر.

أما السعر، فليس في متناول الجميع — إذ يبدأ سعر 911 Turbo S Cabriolet القياسية من نحو 284,300 دولار أمريكي، قبل رسوم الوجهة البالغة 2,350 دولارًا، ما يعني أن نسخة "تورينج" قد تتجاوز هذا الرقم بسهولة عند طرحها رسميًا العام المقبل.