يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏ أسعار أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر:

1- سوزوكي إسبريسو

تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو، على محرك صغير 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي سوزوكي إسبريسو بطول 3565 مم، عرض 1.520 مم، طول قاعدة العجلات 2.380 مم، وارتفاعها 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

أما عن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو، فتاتي بفئة واحدة بسعر 630 ألف جنيه.

2- ميتسوبيشي ميراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي ميراج،على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج ‏، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏755 ‏ألف جنيه‎.‎

3- سوزوكى سويفت

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت، علي محرك 1.2 لتر ينتج قوة حوالي 82 حصانًا وعزم دوران 113 نيوتن متر، وتأتي بنظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي، تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 37 لترًا ومتوسط استهلاك الوقود حوالي 4.3 ‏لتر/100 كم.‏

تتميز بتصميم خارجي رياضي مع مصابيح LED، وتجهيزات داخلية تشمل شاشة ترفيهية قياس 9 بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع أنظمة أمان متعددة مثل الوسائد الهوائية وتوزيع الفرامل الإلكتروني.

أما عن سعر السيارة سوزوكي سويفت‏، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏‏850‏‏ ألف جنيه‎.‎

4- سيات إبيزا

تعتمد السيارة سيات إبيزا، على محرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية.

و يتصل محرك السيارة سيات إبيزا بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة.

أما عن سعر السيارة سيات إبيزا‏، فتاتي:

- الفئة الأولي بسعر ‏999 ألف ‏جنيه

- الفئة الثانية بسعر ‏ مليون و199 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏ مليون 259 ألف جنيه ‏

5- ستروين C3

تعتمد السيارة ستروين ‏C3‎‏، على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما زودت السيارة ستروين ‏C3‎‏، على وسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق .

أما عن سعر السيارة ستروين ‏C3‎‏، فتاتي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر مليون 55 ألف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏مليون 190 ألف جنيه ‏