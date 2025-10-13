قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏ أسعار أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر:

1- سوزوكي إسبريسو

تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو، على محرك صغير 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي سوزوكي إسبريسو بطول 3565 مم، عرض 1.520 مم، طول قاعدة العجلات 2.380 مم، وارتفاعها 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

أما عن سعر السيارة سوزوكي إسبريسو، فتاتي بفئة واحدة بسعر 630 ألف جنيه.

2- ميتسوبيشي ميراج 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي ميراج،على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج ‏، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏755 ‏ألف جنيه‎.‎

3- سوزوكى سويفت

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت، علي محرك 1.2 لتر ينتج قوة حوالي 82 حصانًا وعزم دوران 113 نيوتن متر، وتأتي بنظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي، تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 37 لترًا ومتوسط استهلاك الوقود حوالي 4.3 ‏لتر/100 كم.‏

تتميز بتصميم خارجي رياضي مع مصابيح LED، وتجهيزات داخلية تشمل شاشة ترفيهية قياس 9 بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع أنظمة أمان متعددة مثل الوسائد الهوائية وتوزيع الفرامل الإلكتروني. 

أما عن سعر السيارة سوزوكي سويفت‏، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏‏850‏‏ ألف جنيه‎.‎

4- سيات إبيزا

تعتمد السيارة سيات إبيزا، على محرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية. 

و يتصل محرك السيارة سيات إبيزا بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة.

أما عن سعر السيارة سيات إبيزا‏، فتاتي:

- الفئة الأولي بسعر ‏999 ألف ‏جنيه

- الفئة الثانية بسعر ‏ مليون و199 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏ مليون 259 ألف جنيه ‏

5- ستروين C3      

تعتمد السيارة ستروين ‏C3‎‏، على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما زودت السيارة ستروين ‏C3‎‏، على وسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق .

أما عن سعر السيارة ستروين ‏C3‎‏، فتاتي:‏

‏- الفئة الأولي بسعر مليون 55 ألف جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏مليون 190 ألف جنيه ‏

سوق السيارات الجديدة سوق السيارات أسعار السيارات أرخص 5 سيارات أرخص 5 سيارات هاتشباك سيارات هاتشباك سوزوكي إسبريسو ميتسوبيشي ميراج زوكى سويفت سيات إبيزا ستروين C3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته

أمين عام الناتو يشكر سلوفينيا على دعم أوكرانيا ويؤكد استمرار الحلف فى تعزيز جهوده الدفاعية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة العامة الفلسطينية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

المزيد